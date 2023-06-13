Самозанятые получили в банке РНКБ ипотечные кредиты на 2,5 миллиарда рублей

Фото: Архив "КП"

Самозанятые крымчане наравне с официально трудоустроенными гражданами оформляют кредиты в банке РНКБ. Такую возможность клиенты банка получили в апреле 2021 года. Те, кто официально оплачивает налог на профессиональную деятельность, могут пользоваться действующими кредитными программами банка — это ипотека, кредиты наличными, автокредиты. Кроме того, доступно рефинансирование потребительских кредитов и оформление кредитной карты.

Чтобы самозанятые могли пользоваться теми же услугами, что и официально трудоустроенные, им нужно зарегистрироваться в специальном сервисе в мобильном приложении РНКБ.

- На сегодняшний день количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 70 тысяч клиентов. Более 20 тысяч из них зарегистрировались в течение 2023 года, - уточнили в пресс-службе банка.

Пользоваться сервисом для самозанятых в приложении удобно - здесь можно и формировать чеки, и подавать данные о доходах в налоговую, и оплачивать налог на профессиональный доход. Также в банке подчеркнули, что клиенты, которые подают данные о налогах в приложении РНКБ, получают сниженную процентную ставку по всем кредитным программам. Кроме того, такие клиенты могут оформить кредит только по паспорту.

По данным РКНБ, на сегодняшний день самозанятые получили кредиты на сумму больше 6 миллиардов рублей. Из них свыше 2,5 миллиарда рублей (41%) было выдано по программам ипотечного кредитования, больше 1,3 миллиарда рублей (22%) - по программам автокредитования, больше 780 миллионов рублей (13%) самозанятые получили по программам «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов». Также были выданы кредитные карты с общим лимитом больше 1,5 миллиарда рублей (24% от общего числа оформленных кредитных продуктов).

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ

Самозанятые могут подать заявку на получение кредита в мобильном приложении или на сайте банка. Как только заявка будет одобрена, можно обратиться в офис для того, чтобы получить средства.

СПРАВКА «КП»

Самозанятыми становятся физлица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в этом статусе. Они получают прибыль от своей профессиональной деятельности, но при этом не имеют права нанимать сотрудников. Есть и еще одно ограничение - годовой доход не может превышать 2,4 миллиона рублей. Другие ограничения для оформления статуса самозанятого можно посмотреть в статье 4 федерального закона No422. В Крыму такой статус можно оформить с 1 июля 2020 года. Налоги в этом случае будут минимальными. Если на работе в качестве НДФЛ высчитывают 13%, то в случае работы с юридическими лицами вы заплатите только 6%.

При сотрудничестве с физлицами самозанятые могут платить всего 4% налога. Выгода в том, что можно совмещать самозанятость и работу по найму. Новый статус позволяет получать и другие привилегии.

Как оформить самозанятость? Процесс не займет много времени. Не нужно обращаться к юристу и даже идти в налоговую. Достаточно открыть мобильное банковское приложение в смартфоне и зарегистрировать свой новый статус, следуя подсказкам. Налоговая служба автоматически получит информацию о новом статусе физлица, и новые данные зафиксируются в базе ведомства.

LjN8KN6wR