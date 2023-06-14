«Не упал камнем, а сел на брюхо»: в окрестностях Керчи обнаружили обломки штурмовика ИЛ-2, сбитого гитлеровцами зимой 1943 года

Обломки ИЛ-2 пролежали в земле 80 лет. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

Обломки штурмовика ИЛ-2, сбитого гитлеровцами в бою за Керчь зимой 1943 года, обнаружили участники военно-патриотического отряда «Помним». Совместно с поисковым отрядом «Крымский рубеж» и ДОСААФ России в Крыму они продолжают раскопки на месте высадки Керченско-Эльтигенского десанта. Не так давно здесь нашли медаль телефонистки, восстановившей связь во время боя за Керчь, и останки красноармейца в сохранившихся берцах американского лендлиза.

В этот раз удача снова улыбнулась поисковикам. В окрестностях Керчи им удалось поднять на поверхность обломки самолета и сохранившуюся заводскую табличку с его регистрационным номером. Эти сведения позволили определить тип борта и экипаж, который осуществлял на нем вылеты.

- Нам удалось найти целую табличку, на которой отчетливо виден и читается номер. Это большая удача! Мы обратились к ребятам из ассоциации «Кубаньпоиск», и они определили, какой именно это самолет, и какой на нем был на тот момент экипаж. Самолет был сбит истребителем противника и упал, экипаж погиб, – рассказал КП-Крым командир ВПО «Помним» Олег Трифонов.

Среди обломков удалось обнаружить уцелевшую табличку с номером самолета. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

Найденные фрагменты фюзеляжа, выкрашенного в зеленый и голубой цвет, остатки боекомплекта, звенья от авиационных лент и трубы выпускного коллектора, а также части двигателя и гидравлики принадлежат самому известному советскому штурмовику времен Великой Отечественной - ИЛ-2. Конструкторы называли его «летающим танком», а солдаты вермахта - «чумой». Его экипаж состоял из двух человек – пилота и стрелка, который вел огонь по противнику с хвоста.

- Скорее всего, самолет упал на землю и сел на брюхо. Есть потертости на обломках. Он не рухнул камнем, а проехался по земле фюзеляжем, - уточнил Трифонов.

Один из фрагментов ИЛ-2. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

Сейчас отряд ведет поиски погибшего экипажа. Их останки должны быть неподалеку. Копают уже не лопатами, а ножами и кисточками, чтобы не пропустить ни малейшей детали. Всегда есть надежда найти медальон или нацарапанное имя на кусочке стали. Большим успехом считается и найденная петличка.

За годы Великой Отечественной войны линия фронта несколько раз проходила через Керчь, и дважды город захватывали гитлеровцы.

Самолет был подбит противником, его экипаж погиб. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

Недалеко от того места, где были обнаружены обломки фюзеляжа, в апреле 1944 года погибла и герой Советского союза, штурман 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии Евгения Руднева. Ее имя носит улица и школа в Керчи.

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