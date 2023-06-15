Циничная охота: в Крыму браконьеры убили благородного оленя

Убитое животное погрузили в машину и забросали ветками. Фото: Ольга Славгородская/Вконтакте

Циничное убийство в Бахчисарайском лесхозе. Ночью от рук браконьеров погиб самец благородного оленя – самого большого животного Крыма. Как рассказали КП в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики, незаконную добычу оленя во время рейда выявили охотничьи инспекторы. Однако браконьерам удалось сбежать. Тело оленя, накрытого тряпками и ветками, они бросили в автомобиле. Фото с места проишествия опубликовала глава Минприроды Ольга Славгородская.

- Правонарушители с места совершения правонарушения скрылись, оставив на месте событий незаконно добытое животное и автомобиль, на котором осуществлялась его транспортировка, - сообщили КП-Крым в Минприроды.

Браконьеры бросили автомобиль и скрылись. Фото: Ольга Славгородская/Вконтакте

Полиция сейчас проводит проверку и ведет поиск браконьеров. Согласно части 1 статьи 258 УК РФ, незаконная охота на благородного оленя наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Наказанием также могут стать исправительные работы либо лишение свободы сроком до двух лет.

- Размер вреда, причинённого охотничьим ресурсам вследствие незаконного отстрела самца оленя благородного, составляет 210 тысяч рублей, - сообщили в Минприроды.

Полиция проводит проверку. Фото: Ольга Славгородская/Вконтакте

Встретить красавцев-оленей в горах Крыма это большая редкость. Они очень осторожны при виде человека и быстро скрываются от опасности.

Ранее в Крыму уже появлялись сообщения о гибели благородных оленей от рук браконьеров.

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