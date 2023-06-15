Банк РНКБ подписал соглашения на сумму больше 115 миллиардов рублей с застройщиками Крыма и Севастополя

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Санкт-Петербургский международный экономический форум продолжается. Банк РНКБ подписал соглашения на полях форума с крупнейшими крымскими и севастопольскими застройщиками о строительстве жилых объектов. Общая сумма, которая пойдет на реализацию проектов – больше 115 миллиардов рублей. Так, были подписаны соглашения с Группой компаний «Монолит», Группой компаний «ИнтерСтрой» и Группой компаний «Славянский дом».

Так, один из проектов, который будет реализован в Симферополе – строительство первого жилого квартала «Единство», который входит в городской округ «Просторы». Меморандум о его создании был подписан с группой компаний «Монолит». При поддержке РНКБ застройщик планирует возвести больше 60 тысяч квадратных метров жилья. В соответствии с 214-ФЗ, банк предоставит проектное финансирование на 35 миллиардов рублей.

Еще одно соглашение банк заключил с группой компаний «ИнтерСтрой». В частности, планируется построить жилой микрорайон в Севастополе «7 км». Общая сумма вложений – около 35 миллиардов рублей. Проект будет реализован на площади больше 400 тысяч «квадратов». Здесь появятся объекты жилой и социальной инфраструктуры. Полностью закончить строительство планируют в течение десяти лет.

Кроме того, было заключено соглашение между РНКБ и группой компаний «Славянский дом» о строительстве жилищно-рекреационного комплекса «Мойнаки» площадью 171 тысяча «квадратов». Сумма реализации проекта – 15,4 миллиарда рублей. Также в рамках соглашения будет построен жилищно-рекреационный комплекс в пгт.Симеиз г.Ялта Республики Крым площадью 272 тыс. кв. м (сумма - 19,7 миллиарда рублей). Кроме того, застройщик планирует возвести ЖК «Флагман» на 131,8 тысяч квадратных метров на сумму 10,6 миллиарда рублей.

- Проектное финансирование строительства жилой недвижимости в Республике Крым и городе Севастополе имеет особое значение для социально-экономического развития региона, - говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими застройщиками в регионах сотни и тысячи семей смогут приобрести квартиры в новых современных жилых комплексах.

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