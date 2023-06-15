В Крыму построят масштабный внесезонный туристический объект за 120 миллиардов рублей

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В Крыму будет создан масштабный внесезонный объект туристической инфраструктуры. Строительство объекта «Крым Наш парк» будет осуществляться по федеральной программе «Комплексное развитие территорий». Соглашение о его создании подписано между банком РНКБ, который входит в группу ВТБ, и «ООО «СКГ «Парк» в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и бенефициарный владелец компании Алексей Шацких.

Банк предоставит финансирование проекта в размере 120 миллиардов рублей. Как отмечает застройщик, новый объект займет площадь около 200 га, он разместиться между Симферополем и Севастополем. Расположение будет особенно удобным для туристов – около высокоскоростной трассы «Таврида».

Первую очередь строительства планируется завершить к концу 2026 года, инвестор вложит около 40 миллиардов рублей.

Согласно проекту, территория парка будет включать современный интерактивный музейный комплекс с экспозиционными залами, которые посвящены истории Крымского полуострова.

Кроме того, комплекс будет включать региональный конгресс-холл и экспоцентр с выставочными павильонами согласно концессионным соглашениям. Также здесь построят спортивную арену на 35 тысяч посадочных мест, а еще - колесо обозрения высотой 100 метров. Оно будет вторым по величине в России.

Непосредственно туристическая инфраструктура – это номерной фонд около 1000 номеров, внесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов. Также здесь будет «биопарк» с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. Кроме того, туристы смогут посещать этническую деревню с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений. А утолить жажду и голод можно будет в ресторанах с национальной кухней.

Как отмечает инвестор, в первый год после запуска первой очереди проекта планируется принять не менее 1,5 миллиона посетителей и создать около 5000 рабочих мест.

- Проект такого уровня и масштаба очень важен для туристической сферы Крыма, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы являемся частью Группы ВТБ и располагаем всеми необходимыми ресурсами и инструментами для финансирования проектов, которые играют большую роль в развитии экономики региона.

В свою очередь, бенефициарный владелец ООО «СКГ «Парк» Алексей Шацких, отметил, что комплексный подход развития территории – локомотив развития региона.

- Безусловно, любой инвестор думает об экономической эффективности, но сейчас, здесь, в российском Крыму, мы видим, что настало время социально-ответственных инвесторов, тех, кто думает о процветании родного края, о нашем общем наследии. «Крым Наш Парк» - это проект, который открывает дверь будущему, - заключил Алексей Шацких.

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