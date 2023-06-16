В Крыму наказали водителя троллейбуса, который играл в шахматы за рулем

Водитель троллейбуса, по словам пассажиров, играл в шахматы во время движения. Фото: скриншот из видео Черный список/Симферополь

Водителю троллейбуса в Симферополе, который играл в шахматы за рулем, объявлен выговор. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус». Напомним, виртуозную игру молодого водителя в шахматы на смартфоне во время движения пассажиры не оценили. Они сняли его на видео и выложили в Сеть. После этого в адрес мужчины посыпались гневные комментарии, а на предприятии провели служебную проверку.

- Водителю объявлен выговор и назначены дополнительные инструктажи по соблюдению рабочей инструкции водителя, которые он нарушил, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Сам водитель пояснил, что играть в шахматы за рулем и не думал - игра открылась на смартфоне случайно и он, наоборот, пытался ее закрыть.

Между тем, выговор может оставить мужчину без ежемесячной премии. А в случае трех подобных взысканий последует увольнение, пояснили на предприятии. Ранее там отметили, что считают такие нарушения недопустимыми.

Напомним, в конце февраля в Севастополе троллейбус сбил 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавший в ДТП пенсионер – ветеран Афганской войны - был доставлен в больницу с травмой ноги.

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