Роспотребнадзор: ЧП на Каховской ГЭС не привело к загрязнению морской воды у берегов Крыма

После ЧП на Каховской ГЭС и подтопления территорий в нижнем течении Днепра Роспотребнадзор усилило мониторинг морской воды Фото: Юлия АЛЕХИНА

Специалисты не зафиксировали отклонений от нормы в пробах морской воды, взятых у западного побережья Крыма. Об этом 17 июня сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, после ЧП на Каховской ГЭС и подтопления территорий в нижнем течении Днепра управление усилило мониторинг морской воды в ближайших точках на побережье Черного моря. К обычному мониторингу добавились дополнительные точки контроля на западном побережье полуострова.

– На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано, – сказала Пеньковская.

Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть плотины. Это привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению Днепра и затоплению 36 населенных пунктов , из них эвакуировано 7,8 тысяч человек. По последним данным, погибли 25 человек. Еще 17 числятся без вести пропавшими. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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