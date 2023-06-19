Спасение четвероногих: волонтеры вывезли в Крым собак и кошек из зоны затопления на Херсонщине

В Крым продолжают эвакуировать "хвостиков" из зоны затопления в Херсонской области. Фото: Министерство добрых дел/Вк

Волонтеры из Крыма ищут дом для собак и кошек, спасенных из зоны затопления в Херсонской области. Животные остались без хозяев и крыши над головой. Люди едва успевали спасаться сами, когда на улицы хлынула вода после прорыва дамбы каховской ГЭС. Питомцам пришлось искать спасения на островках, взбираться на деревья, ждать схода воды на крышах домов. Измученные и голодные, многие из них сами плыли навстречу людям.

- Спасать приходилось, рискуя жизнью, под обстрелами. Особенно это касается Алешек. Объезжали все дворы, снимали животных с крыш вплавь. Многие животные не выдерживали и выплывали сами. А многих невозможно было снять. Естественно, все ободранные и искусанные, все в стрессе, - рассказала КП-Крым волонтер Екатерина Ахматова.

Увидев людей, собаки сами выплывали из укрытий. Фото: скриншот из видео/Министерство добрых дел/Вконтакте

Из Херсонской области в Крым волонтеры сделали уже несколько рейсов. В общей сложности вывезли в безопасное место более полусотни собак и почти столько же кошек. В приоритете на вывоз были раненые, больные и ослабленные животные, а также питомцы из херсонских приютов. Сейчас они в крымских ветклиниках получают медицинскую помощь. Волонтеры ищут для них дом или временную передержку.

- Кто-то оседает в «Лабрадоме». Это частный приют, там кинули все средства на строительство новых вольеров. Уже подключены все ресурсы, запихиваем животных куда только можно. Кого-то пристраиваем. Начинаем отправлять на материк. Но естественно, невозможно делать дорогостоящие отправки котят в Новосибирск, если люди не могут это оплатить. Хотя там и отзываются охотно. Поэтому отправляем туда, где ближе - Ростов, Краснодар, Волгоград, Самара, Пенза, Питер, Москва, - рассказывает волонтер.

Многие объединяются и оплачивают отправку животных в один город сообща. В случае, если находятся хозяева питомцев, волонтеры стараются отвезти животное назад со следующей машиной с гуманитарной миссией. Авто при этом под завязку забивают кормами и лекарствами. Большинство собак на Херсонщине, по словам волонтеров, сейчас страдают энтеритом и кишечными инфекциями.

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