Из-за огурца крымский бомж чуть не убил «розочкой» своего знакомого

Подсудимый уверял, что на самом деле не хотел никого убивать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте мужчину 1976 года рождения без определенного места жительства признали виновным в покушении на жизнь своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Житель Ялты заметил, что на мусорной площадке возник конфликт между двумя мужчинами неопрятного вида.

– По словам свидетеля, мужчины «вроде как огурец искали», – говорится в сообщении.

Между участниками конфликта завязалась драка. Подсудимый разбил бутылку и несколько ударил острием горлышка в область шеи оппонента. Свидетель вызвал скорую, а подсудимый сбежал.

Было заведено уголовное дело о покушении на убийство. Бездомный же настаивал, что не хотел убивать знакомого.

– Он также утверждал, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи чем плохо помнит все обстоятельства того вечера. Подсудимый сожалел о случившемся, раскаялся в содеянном и принес свои извинения потерпевшему, – рассказали в суде.

Сам пострадавший сообщил, что они с подсудимым хорошие знакомые, и что претензий к бездомному у него нет. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, однако Верховный суд оставил решение без изменений.