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Происшествия20 июня 2023 13:40

Из-за огурца крымский бомж чуть не убил «розочкой» своего знакомого

Мужчине дали шесть лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Подсудимый уверял, что на самом деле не хотел никого убивать

Подсудимый уверял, что на самом деле не хотел никого убивать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте мужчину 1976 года рождения без определенного места жительства признали виновным в покушении на жизнь своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Житель Ялты заметил, что на мусорной площадке возник конфликт между двумя мужчинами неопрятного вида.

– По словам свидетеля, мужчины «вроде как огурец искали», – говорится в сообщении.

Между участниками конфликта завязалась драка. Подсудимый разбил бутылку и несколько ударил острием горлышка в область шеи оппонента. Свидетель вызвал скорую, а подсудимый сбежал.

Было заведено уголовное дело о покушении на убийство. Бездомный же настаивал, что не хотел убивать знакомого.

– Он также утверждал, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи чем плохо помнит все обстоятельства того вечера. Подсудимый сожалел о случившемся, раскаялся в содеянном и принес свои извинения потерпевшему, – рассказали в суде.

Сам пострадавший сообщил, что они с подсудимым хорошие знакомые, и что претензий к бездомному у него нет. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, однако Верховный суд оставил решение без изменений.

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