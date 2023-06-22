Аксенов: по Чонгарскому мосту в Крыму был нанесен удар

Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область советуют выбирать маршрут через Армянск. Фото: пресс-служба администрации Херсонской области.

В ночь на четверг, 22 июня, по Чонгарскому мосту в Крыму был нанесен удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту, – написал он.

Глава Крыма подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, взрывотехники проводят экспертизу, чтобы оценить тип боеприпаса.

– Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, – призвал Аксенов.

Фото: пресс-служба администрации Херсонской области.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что полуостров с Херсонской областью соединяют три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска и еще один – в районе Джанкоя.

– Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора, – отметил Крючков в своем Telegram-канале.

Советник главы Крыма посоветовал выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.

Фото: пресс-служба администрации Херсонской области.

Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что проезд автомобилей будет восстановлен в самое ближайшее время.

– По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, – написал Сальдо в своем Telegram-канале.