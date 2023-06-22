Мраморные плиты и надписи в честь Боспорских царей: археологи обнаружили под Керчью уникальные элементы древнего храма

Фрагменты древнего храма нашли в законсервированной яме 90-х годов. Фото: Артезианская археологическая экспедиция/Вконтакте

Уникальные элементы древнего храма обнаружили археологии на месте городища Артезиан неподалеку от современной Керчи. Археологическая экспедиция Московского педуниверситета работает здесь уже более трех десятков лет, радуя ученых новыми находками. В этот раз коллекция артефактов пополнилась кусками алтарных и надгробной плит, обломками карнизов и барабанами колонн. Материалы, из которых изготовлены архитектурные детали, а также их размеры позволяют говорить о культовом сооружении невероятных размеров, рассказал КП-Крым начальник Артезианской экспедиции, профессор Николай Винокуров. Фотографии находок археологи выложили на официальной странице экспедиции в соцсети.

- Это ордерные детали, которые характерны для храмов и очень богатых построек, как частных, так и общественных. Но скорее всего, на 90%, это все-таки храмовое здание. И его размер просто грандиозен! Судя по размеру деталей, это что-то очень большое, и не одно. Может быть это несколько построек. Я думаю, специалисты, которые занимаются архитектурой, будут очень удивлены. У нас тут не просто мрамор, а мрамор экстракласса, который увидишь не во всех городах, и остатки посвятительных надписей Боспорским царям. Это серьезная находка, но она растянулась на несколько десятилетий, - рассказал Винокуров.

Архитектурные детали из плотного серо-белого известняка. Фото: ААЭ/Вконтакте

Археологическая экспедиция в урочище античного городища Артезиан была организована в далеком 1987 году. Обилие редчайших артефактов, среди которых фрагменты терракотовых фигурок, монеты, остатки оружия, украшений, бытовой утвари и сакральных предметов, делает этот памятник уникальным во всем Северном Причерноморье, говорят ученые.

Здесь, недалеко от современного поселка Чистополье, в античные времена стояла одна из царских крепостей Боспора, со сложной планировкой жилых кварталов и оборонительных сооружений. Артезиан был форпостом, оберегавшим важнейшие центры Боспорского царства от кочевников.

Размеры фрагментов говорят о масштабном культовом сооружении времен Боспорского царства. Фото: ААЭ/Вконтакте

Участок, на котором археологи обнаружили уникальные храмовые элементы, ученые расчистили еще в 1995-м. Но из-за постоянных набегов черных копателей его пришлось законсервировать и засыпать землей. Тогда специалисты еще не знали, что им предстоит найти. Теперь же найденные артефакты отправят на хранение в керченский Лапидарий.

- Как раз в Лапидарии, когда все находки соберутся в единое целое, можно будет его (храм – ред.) воссоздать. И мы близки к этому. Может быть, для этого будет выделен отдельный угол в Лапидарии, чтобы все детали были представлены и для специалистов, и для широкой публики. Потому что это абсолютно уникальное явление для Боспора. В такой концентрации, в таком количестве ни один сельский памятник не дал столько деталей, - отметил ученый.

Городище Артезиан считалось одной из крепостей древнего Боспорского царства. Фото: ААЭ/Вконтакте

Разговоры о том, чтобы создать на месте Артезиана музей под открытым небом, ведутся не один десяток лет. Но до сих пор власти на это не решились. К древнему городищу банально не могут проложить дорогу, всего-то два километра асфальта, сетует руководитель экспедиции. При этом частные гиды уже давно и активно водят сюда экскурсии.

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