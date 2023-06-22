Заплыв с ластами и дельфины: как звезды кино и шоубиза развлекаются в Крыму

Алена Свиридова и Виктория Ворожбит на отдыхе в Крыму. Фото: Alenasviridova и Zhigunovochka

Крымское море и горы давно облюбовал отечественный бомонд. Многие звезды не упускают возможность не только поработать, но и отдохнуть на полуострове. Последователями самых первых крымских дачников – Антона Чехова и Максимилиана Волошина - сегодня можно по праву назвать Алену Свиридову и Сергея Жигунова. У обоих домики в Крыму, правда, в разных его уголках.

Алена Свиридова с начала июня отдыхает в поселке Капканы под Керчью. Здесь дом ее бабушки, в котором она с детства проводит каждое лето. Встречает рассвет, кормит кота, поливает и пропалывает грядки, устраивает заплывы в проливе. В свои 60 певица остается в отличной форме и очень молодо выглядит. Точеной фигурке Свиридовой могут позавидовать многие селебрити. А уж умению плавать кролем и подавно! Накануне певица поделилась с поклонниками очередным видео, на котором продемонстрировала неимоверную скорость в воде. За такую способность подписчики, кстати, называют ее «торпедой».

- Вода сегодня просто чудесная! Я плаваю далеко и долго, поэтому ласты – самая нужная вещь на море. С утра рядом резвились дельфинчики. Сколько я не пыталась наладить с ними контакт, они не понимали моих намерений, держались подальше. У меня нет иллюзий по поводу дикой природы, я понимаю опасность. Но хотела, чтобы они меня не боялись. Просто быть чуть-чуть поближе, - написала певица у себя в соцсети.

Не обошлось без встречи с дельфином и у Сергея Жигунова с супругой. Виктория Ворожбит опубликовала видео, на котором звездная пара плывет на яхте у побережья Ялты. Следом за судном следует, словно играя и выпрыгивая из воды, молодой дельфин.

- Смотрите, какой дельфин с нами вчера играл. Рыбалки в Черном море сейчас нет, поэтому появилось много рыбы и дельфинов. Моряки подходят к ним, разворачиваются и на полном ходу убегают - дельфины тут же начинают догонять яхту. Игривые очень и очень славные, - написала Виктория Ворожбит у себя в телеграм-канале.

У «гардемарина» с супругой дом в Ялте, недалеко от бухты Чехова. Сюда они приезжают по нескольку раз в год. Туристам и местным жителям Сергей Жигунов, кстати, никогда не отказывает в совместном фото.

В этот раз актер и продюсер снимает в Крыму детский фильм, а его супруга планирует открыть музей живописца Коровина.

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