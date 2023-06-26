Под Судаком столкнулись мопед и мотоцикл: среди погибших - 15 летний подросток

Родителей погибшего юноши собираются привлечь к ответственности. Фото: пресс-служба МВД по РК

В воскресенье, 25 июня, в Судаке столкнулись мотоцикл «Райдер» и мопед «Вайпер», в результате чего погибли оба водителя, и пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около девяти вечера. 23-летний молодой человек ехал на мотоцикле по автодороге Алушта – Судак – Феодосия. На 81-м километре водитель решил повернуть налево и выехал на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в мопед, который ехал со стороны Грушевки в сторону Судака.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП погиб мотоциклист. От полученных травм он скончался на месте ДТП до приезда медиков.

– 15-летний водитель и 14-летний пассажир мопеда получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

В пресс-службе прокуратуры Крыма добавили, что 15-летний водитель мопеда погиб.

Фото: пресс-служба МВД по РК

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют, как подросток оказался за рулем мопеда, не имея прав. Его родителей собираются привлечь к ответственности.