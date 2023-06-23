На каких пляжах Крыма можно встретить смертельно опасных змей

Единственная ядовитая змея на полуострове водится вдоль водоемов и на пляжах Фото: Иван ОЛЕКСЮК

Лето - время не только для пляжного отдыха и жаркой погоды, но еще и период, когда просыпаются ядовитые змеи и насекомые. Их укусы могут знатно подпортить впечатления об отпуске, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу. Так, по словам зоолога и доктора биологических наук Сергея Иванова, в республике все же есть чего бояться.

На днях в крымских пабликах появились пугающие посты с фотографиями змей и тревожными постами:

- Сегодня на пляже увидели вот такого «дружочка». Кто-нибудь знает, она ядовитая? - интересуются крымчане.

По словам эколога, все крымские змеи активизируется в весенне-летний период. Чаще всего они пугают туристов в лесных и горных районах. Но некоторых рептилий можно встретить и на пляжах.

- Могу успокоить. Ядовитых у нас почти нет, но водится коварная степная гадюка. Мы ее можем увидеть в степной части Крыма и иногда в предгорных районах, недалеко от равнинных степей, в лесах и на грунтовых дорогах Керченского полуострова. А еще степная гадюка водится около водоемов, на пляжах. С ними нужно быть осторожными, но просто так они не бросаются, - говорит Сергей Иванов.

Особенно часто эту рептилию видят на пляжах Азовского моря. Отличительные знаки гадюки - треугольная голова, яркая извилистая линия вдоль тела и раздутые щеки.

На каких пляжах можно встретить степную гадюку:

- Поселок Мысовое, пляж базы отдыха «Лаванда»;

- Прибрежная зона у села Песочное;

- Поселок Новоотрадное;

- Генеральские пляжи.

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