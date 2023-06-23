«Идут по головам ради 150 тысяч»: крымчанка рассказала об участии в проекте «Четыре жены»

Эрануи с мужем Сергеем. Фото: личный архив героини

Жительница Симферополя, победившая в проекте «Четыре свадьбы», стала участницей шоу «Четыре жены». 34-летняя Эрануи Соболева призналась КП-Крым, что самым большим откровением во время съемок для нее стало поведение участниц, которые ради победы и сравнительно небольшой суммы выигрыша готовы были «идти по головам» и «полоскать друг друга» в студии.

«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ»

Участие в проекте «Четыре свадьбы» стало победным для Эрануи. Ее свадьба, организованная на берегу моря под песни Rammstein, нестандартное платье в горошек и татуировки на пальцах вместо колец поразили других участниц. Девочки поставили Эрануи наивысший бал, и приз в 150 тысяч рублей отправился в Крым.

- Эти деньги предназначались для свадебного путешествия. Мы поехали домой в Крым. Здесь все и потратили. Море, прогулки с детьми…Дальше Крыма мира нет, - смеется Эрануи.

Семья участницы шоу переехала в Крым из Армении, когда Эрануи было четыре года. С тех пор она живет в Симферополе. Признается: объездила всю Украину, а вот Россию знает плохо. «Четыре свадьбы» дали ей возможность побывать в других городах.

- Когда мы подавали заявку на «Четыре свадьбы», то как раз планировали пожениться. Никаких корыстных целей. Захотелось чего-то нового, новых эмоций, - признается участница проекта.

Эрануи стала победительницей 3 сезона проекта "Четыре свадьбы". Фото из личного архива героини

Именно после «Четырех свадеб» жизнь Эрануи круто изменилась. Друзья стали подталкивать ее сменить поле деятельности и податься в комики. Уж очень по-доброму смешно она выглядела на экране. Бросив работу мастера маникюра, которой девушка посвятила целых 16 лет, Эрануи организовала собственный стендап-клуб и стала основателем Крымского сообщества комиков.

- Стендапом занимаюсь уже полтора года. У нас достаточно большая команда - 10-12 человек. И есть несколько баров, в которых мы выступаем постоянно. Это Симферополь и Севастополь. Несколько раз я ездила в Москву. Посмотрим, как дальше пойдет, я планирую, что осенью мы немножко проедемся по России. Учитывая, что мы только начали, то, что сделали мои ребята за полгода, это прям высший пилотаж. Потому что есть заведения, где нас действительно ждут. Раз в неделю мы стабильно выступаем в Севастополе. Это очень круто! Это значит, что людям мы не надоели и они с удовольствием слушают наши шутки, - рассказывает Эрануи.

«ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ»

Уже полтора года Эрануи выступает по клубам Крыма как стендапер. Фото: личный архив

Спустя два года телеканал «Пятница» собрал участниц проекта «Четыре свадьбы» в новом шоу «Четыре жены». Здесь бывшие невесты и нынешние жены оценивали друг друга по таким критериям, как хозяйственность, гостеприимство и самореализация. Соперницы дали Эрануи всего 87 баллов. Сама же крымчанка напротив, старалась давать обоснованные комментарии и не занижать оценки.

- Девочки, конечно, твари, ни дать ни взять…Не скажу, что остался осадок, но я не ожидала, что мы будем переходить на личности. То есть прийти ко мне домой и сказать, что я плохая мать на всю страну по телевизору после того, как видели моего ребенка всего полчаса! Ну это с какой головы? Дочь, когда это услышала, сказала, чтобы я больше никогда с ними не общалась. Но я сразу после шоу сказала, что наши пути разошлись, - отметила крымчанка.

На съемках проекта "Четыре жены". Фото: личный архив

Именно после «Четырех жен», по словам Эрануи, ее стали узнавать на улицах и улыбаться при встрече. Сама она сделала для себя определенные выводы:

- Больше всего меня удивило то, что девушки из-за такой небольшой суммы в 150 тысяч рублей, готовы были идти по головам ради выигрыша и самореализации. Даже не из-за денег, а из-за статуса «Лучшая жена», например. Я читаю, что есть вещи поважнее всего этого, и для меня это перебор, - отметила крымчанка.

Однако, это не значит, что Эрануи больше не хочет сниматься. По ее словам, она готова к участию в любых интересных для нее шоу.

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