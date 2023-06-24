«Крым с президентом»: Сергей Аксенов поддержал выступление Владимира Путина

Сергей Аксенов отметил, что Крым поддерживает президента России Владимира Путина

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал выступление президента РФ Владимира Путина после ситуации с провокацией бизнесмена Евгения Пригожина.

Президент России утром 24 июня выступил с обращением, в котором призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие. Владимир Путин напомнил россиянам, что именно из-за подобных действий в 1917 году началась гражданская война. Но Россия не допустит повторения трагических событий – в стране принимаются все необходимые меры для защиты своего народа и государственности.

- Действия, которые раскалывают наше единство - отступничество от своего народа. Это удар в спину нашей стране и нашему народу, - отметил Владимир Путин.

Поддержал выступление президента глава Крыма Сергей Аксенов. Он стал одним из первых глав российских регионов, выступивших с поддержкой Верховного главнокомандующего.

- Крым с президентом, - написал Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин во время своего выступления, Россия одолеет любые испытания.

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