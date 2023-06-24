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Политика24 июня 2023 8:52

«Крым с президентом»: Сергей Аксенов поддержал выступление Владимира Путина

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал выступление президента России Владимира Путина 24 июня 2023 года
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сергей Аксенов отметил, что Крым поддерживает президента России Владимира Путина

Сергей Аксенов отметил, что Крым поддерживает президента России Владимира Путина

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал выступление президента РФ Владимира Путина после ситуации с провокацией бизнесмена Евгения Пригожина.

Президент России утром 24 июня выступил с обращением, в котором призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие. Владимир Путин напомнил россиянам, что именно из-за подобных действий в 1917 году началась гражданская война. Но Россия не допустит повторения трагических событий – в стране принимаются все необходимые меры для защиты своего народа и государственности.

- Действия, которые раскалывают наше единство - отступничество от своего народа. Это удар в спину нашей стране и нашему народу, - отметил Владимир Путин.

Поддержал выступление президента глава Крыма Сергей Аксенов. Он стал одним из первых глав российских регионов, выступивших с поддержкой Верховного главнокомандующего.

- Крым с президентом, - написал Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин во время своего выступления, Россия одолеет любые испытания.

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