Царевна лебедь: в «Тайгане» показали влюбленную в Олега Зубкова лебедушку

Олег Зубков и Царевна лебедь. Фото: пресс-служба "Тайгана"

В крымском парке «Тайган» живет своя Царевна лебедь. Белая лебедушка настолько привыкла к людям, что без опаски разгуливает по территории недалеко от пруда. Ее главной любовью, как оказалось, является владелец парка Олег Зубков, к которому она привыкла с детства. Трогательное видео общения лебедя с человеком выложила в телеграм-канале пресс-служба «Тайгана».

- Она приходит на аллею вечером в парк и ждет, кричит и зовет, – рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Царевна лебедь не просто подходит к Олегу Зубкву, но и просится на руки, и даже обнимает своей длинной шеей. Пока у лебедушки в «Тайгане» нет второй половинки.

- Я уже позвонил на Лебяжьи острова. Как только там какой-то мальчик отобьется, сказали нам передадут, - отметил Олег Зубков.

Кстати, необычная дружба человека и лебедя – явление нередкое. В сети не раз появлялись видео, демонстрирующие преданность красивой и гордой птицы.

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