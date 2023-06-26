Затянули ошейник и выгнали на улицу: в Керчи спасают собаку с забитым костями кишечником

Молодая собака, помесь борзой и дворняги, уже не могла встать на лапы. Фото: Частный приют "Восточный Крым"/Вконтакте

Очередной случай негуманного отношения к животным в Керчи: молодую собаку, помеси борзой и дворняги, выгнали на улицу в туго затянутом ошейнике. Шлейка настолько сильно сдавливала шею, что животное с трудом глотало. Жители улицы Спартака обнаружили собаку, когда она уже практически не шевелилась. При этом многие прохожие думали, что животное просто спит после еды.

- Люди сразу сделали вывод, что ее пытались задушить. Животное в крайней степени истощения, организм еду не принимает, самостоятельно уже не встает, - такой пост на днях появился на страничке частного приюта «Восточный Крым» в социальной сети.

Как рассказала КП-Крым волонтер приюта Ирина Распопова, скорее всего, собака попала на улицу еще щенком, и из ошейника попросту выросла. Естественно, снять самостоятельно превратившуюся в удавку шлейку она не могла, с трудом это сделали и волонтеры.

Однако ситуация оказалась гораздо хуже, чем могло показаться. От крайнего истощения собака уже не способна была вставать на лапы, а в ветеринарной клинике, куда привезли животное, врачей ждал сюрприз.

- У нее кишечник полностью забит костями. Во время операции только из желудка вытащили четыре пакета костей, которые там же начали гнить. По желудку пошли язвы… Видимо, кто-то хорошо накормил ее костями, - рассказала волонтер.

Сейчас животное отходит после операции и находится под капельницей. Волонтеры открыли сбор на оплату услуг ветклиники. Если собака поправится, ее рассчитывают пристроить в добрые руки.

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