Внучка бойца, погибшего в Крыму в 1942 году, отказалась забирать останки деда на родину

Останки красноармейца обнаружили участники поискового отряда "Ак-Монай" под Феодосией. Фото: ПО "Ак-Монай"/Вконтакте

Останки 34 бойцов Красной армии подняли на поверхность и эксгумировали участники очередного этапа «Вахты Памяти Ак-Монай-2023», которая проходила на горе Окопная под Феодосией. Здесь весной 1942 года велись жесточайшие бои за выход на узловую станцию Владиславовка. Наши войска выбивали врага, а гитлеровцы готовились к рывку на Кавказ.

Среди поднятых на поверхность останков поисковикам удалось обнаружить четыре смертных медальона. Один из них оказался пустым, во втором бумага полностью истлела, и только в двух других удалось прочитать имена погибших, рассказал КП-Крым командир поискового отряда Кирилл Синдерович.

Сохранившаяся записка из смертного медальона. Фото: Поисковый отряд "Ак-Монай"/Вконтакте

Медальоны принадлежат уроженцу Воронежской области Крючкову Ермолаю Семеновичу, 1915 года рождения (его останки были найдены в отдельном окопе), второй – Лысенко Егору Ивановичу из Брянской области, на момент гибели ему было 35 лет.

- Лысенко находился в одном окопе с еще тремя бойцами. Он был в самом низу. И только у него был ЛОЗ. Вероятно, остальные погибли на поверхности, их карманы могли проверить перед тем, как закапывать. А Лысенко, не исключено, что привалило внизу в окопе, - предположил Кирилл Синдерович.

За 17 дней "Вахты Памяти" поисковики подняли на поверхность останки 34 красноармейцев. Фото: ПО "Ак-Монай"/Вконтакте

Все эти бойцы погибли в период с 27 февраля по 28 марта 1942 года. Помимо медальонов, при них были найдены личные вещи: кружка, расческа, масленка, котелок, пуговицы и плоскогубцы.

Останки солдата из Воронежской области в ближайшее время планируют передать на родину, где он будет похоронен с почестями. А вот родственники красноармейца из села Чернооково Брянской области забирать и хоронить останки воевавшего деда отказались. Не захотели и общаться с поисковиками. Хотя супруга бойца, сражавшегося за Родину в составе 157 стрелковой дивизии 44 армии, долгие годы разыскивала мужа через военкомат – Егор Лысенко числился пропавшим без вести.

Сохранившиеся берцы красноармейца. Фото: ПО "Ак-Монай"/Вконтакте

- По брянскому красноармейцу сейчас ведется работа. Идет поиск других родственников. Забрать и захоронить останки готовы поисковики на местном уровне, но передать мы можем либо родственникам, либо местным властям, если они возьмут на себя обязательство перезахоронения со всеми почестями, - отметил руководитель поискового отряда.

Внуки не выявили желания забирать и хоронить останки воевавшего деда. Фото: Поисковый отряд "Ак-Монай"/Вконтакте

При этом некоторые из местных жителей, узнав о погибшем односельчанине, через соцсети предложили захоронить бойца рядом со своими родственниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Останется неизвестным: именной медальон красноармейца, останки которого нашли под Феодосией, рассыпался в порошок

Под Феодосией нашли останки красноармейца (подробнее)

«Не упал камнем, а сел на брюхо»: в окрестностях Керчи обнаружили обломки штурмовика ИЛ-2, сбитого гитлеровцами зимой 1943 года

Поисковики обнаружили под Керчью обломки сбитого гитлеровцами советского штурмовика ИЛ-2 (подробнее)