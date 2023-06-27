«Не повторяйте моих ошибок»: 17-летняя крымчанка, чуть не ослепшая после макания лицом в торт, уже месяц восстанавливает зрение

Пострадавшее правое веко девушка лечит с помощью электрофореза. Фото: pollyshhaa

В конце мая Интернет всколыхнула история 17-летней школьницы, которая чуть не лишилась зрения после макания лицом в именинный торт. Юная жительница Симферополя, напомним, попросила друзей по известной западной традиции окунуть ее в праздничный десерт. Однако, девушка не учла, что конструкцию двухъярусного торта кондитер скрепила заостренными шпажками. Одна из них и вонзилась ей в верхнее веко, чудом не зацепив макулу в глазу, где сконцентрированы отвечающие за зрение фоторецепторы.

Празднование Дня рождения для Полины закончилось в больничной палате, где девушка провела неделю. По словам врачей, ей очень повезло: вонзись шпажка чуть глубже и под другим углом, девушка могла бы ослепнуть на один глаз.

Уже месяц крымчанка лечит пострадавшее веко. Из-за травмы оно не полностью закрывается, глаз приходится держать полузакрытым. Но это не мешает юной красавице делать яркий мейк-ап и подводить стрелки.

- Теперь свой диагноз знаю: постравматический птоз верхнего века,- написала Полина у себя в Telegram.

Девушка провела в больнице неделю. Фото: pollyshhaa

Сейчас девушка ходит на процедуры, которые должны способствовать улучшению состояния века. Но об операции речь не идет, рассказала КП-Крым Полина.

- В операции нет необходимости, по крайней мере об этом даже не шла речь со специалистами. Я посещаю ежедневную реабилитацию с помощью электрофореза. В дальнейшем посмотрим, как закончится лечение. Если будет назначена операция или понадобится хирургическое вмешательство, то я сообщу об этом у себя в Telegram,- рассказала крымчанка КП-Крым.

Свой Tg-канал девушка ведет чуть больше года. Сначала ее подписчиками были друзья и одноклассники, но после случая с тортом их число заметно увеличилось. Сегодня Полину в «телеге» читают уже почти четыре тысячи человек.

- Аудитория была очень напугана, когда я поделилась своей историей, многие очень сильно поддерживали, писали мне в личные сообщения, в комментариях, - рассказала крымчанка.

То, что произошло на вечеринке по случаю Дня рождения, девушка назвала случайностью, и не стала никого винить. Наоборот, постаралась придать этот случай огласке, чтобы никто из сверстников не повторил ее ошибку.

Такими шпажками кондитеры скрепляют конструкции торта. Фото: Елена Папулова

Крымские кондитеры ранее призвали своих клиентов не окунать именинников лицом в торт, дабы избежать травматизма. Участница шоу «Кондитер» Елена Папулова продемонстрировала «Комсомолке», какие штыри используются для скрепления элементов торта. И пояснила, что кроме деревянных шпажек, это могут быть и металлические шпильки.

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