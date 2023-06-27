У собаки, из желудка которой достали четыре мешка костей, остановилось сердце

Содержимое желудка истощенной собаки шокировало врачей. Фото: Ирина Распопова

Умирающую от истощения дворнягу, из желудка которой ветврачи достали четыре пакета непереваренных костей, не смогли спасти в Керчи. Молодая собака, в крови которой кипела кровь от борзой, умерла, не прожив и суток после операции. Волонтеры успели дать ей имя Белла.

- У девочки во время операции останавливалось сердце. Мы надеялись, что ей станет хоть чуток лучше, но сегодня в обед сердце Беллы остановилось, - сообщила КП-Крым волонтер приюта «Восточный Крым» Ирина Распопова.

Животное, умирающее на обочине, обнаружили жители улицы Спартака. Многие из них думали, что еле дышащая собака спит, и проходили мимо. Но нашлись и те, кто решился подойти ближе и оказать помощь. Странным людям показался туго затянутый ошейник – животное уже с трудом глотало воду.

Рентген показал наличие огромного количества костей в желудке и кишечнике собаки. Фото: Ирина Распопова

Но в ветклинике врачей шокировало другое. Рентген показал, что желудок и кишечник собаки набиты непереваренными костями. Во время операции специалисты извлекли оттуда четыре пакета костей.

- Она уже не вставала. Немного пила, ела и рвала. Пришлось оперировать в срочном порядке, так как время шло на минуты…Конечно, такого печального итога мы не ожидали, делали все возможное. Но, увы, мы не всесильны. Прости нас малышка, беги по радуге, уже не больно, - написала волонтер у себя на странице в социальной сети.

Волонтеры призывают не кормить собак, даже дворовых, костями. Голодные, они глотают их в огромном количестве и погибают.

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