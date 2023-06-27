Зашифрованное послание: в Крыму обнаружили древнюю надпись, посвященную боспорскому царю Фарнаку II

Специалисты пытаются прочесть древнюю надпись. Фото: Артезианская археологическая экспедиция/Вконтакте

Очередная сенсация на раскопках античного городища Артезиан в Ленинском районе Крыма. Под двухтысячелетним слоем земли участники Артезианской археологической экспедиции обнаружили фрагмент ордерной детали древнего храма с надписью, посвященной боспорскому царю Фарнаку II. Он был сыном знаменитого Митридата VI Евпатора. Именно Фарнака Митридат ценил больше всех из своих детей, называя своим преемником, и который позже составил заговор против отца.

- У этой надписи еще есть продолжение. Раскопки еще не окончены, поэтому надо немного потерпеть. Над расшифровкой текста сейчас работают несколько исследователей. Сенсация уже в том, что сама надпись есть. Все исторические интерпретации впереди, - рассказал КП-Крым начальник Артезианской экспедиции, профессор Николай Винокуров.

Чтобы поднять крупные детали, понадобилась специальная техника. Фото: Артезианская археологическая экспедиция/Вконтакте

Фрагмент карниза с гравировкой археологи обнаружили среди прочих деталей, причем, сброшенными в яму не хаотично, а тщательно уложенными. Архитектурные элементы поражают своими размерами, поэтому поднимать их пришлось с помощью автокрана. Благодаря спецтехнике на поверхность подняли в общей сложности более четырех тонн античного раритета.

- Блоки в позднеантичной яме были уложены очень тщательно, каждая деталь проложена крупным и средним бутовым камнем. В яме был не сброс, а хорошо продуманная и выполненная забутовка. Барабаны колонн перекрывали плиты карнизов дорического ордера с триглифами, - сообщили участники Артезианской археологической экспедиции на официальной странице в соцсети.

Раскопки в городище Артезиан ведутся с 1987 года. Фото: Артезианская археологическая экспедиция/Вконтакте

Не исключено, что в яме, где были найдены артефакты, осуществлялись жертвоприношения людей, уцелевших после землетрясения, предполагает Николай Винокуров. Неизвестные странички истории Боспорского царства ученым еще предстоит исследовать.

- Пока это только версии. Процесс не закончен, а только начат, - отметил ученый.

Городище Артезиан радует археологов новыми находками. Фото: ААЭ/Вконтакте

Напомним, городище Артезиан, где археологическая экспедиция Московского педагогического университета работает с 1987 года, расположено в 2,5 километрах от поселка Чистополье. В античные времена это был форпост, оберегавший жизненно важные центры Боспорского царства от набега кочевников.

Сейчас археологи расчищают участок, на котором, предположительно находился древний храм или сразу несколько масштабных сооружений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мраморные плиты и надписи в честь Боспорских царей: археологи обнаружили под Керчью уникальные элементы древнего храма

На территории древнего городища под Керчью археологи нашли детали культового сооружения невероятных размеров (подробнее)

Фрагмент самой большой статуи и античные бюллетени для голосования: неожиданные находки археологов в Херсонесе

Чтобы исследовать весь участок ученым понадобится еще несколько месяцев (подробнее)