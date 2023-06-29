Многодетный отец из Крыма погиб в зоне спецоперации

Дмитрий Нестеров погиб от ранения, полученного в результате ракетного удара. Фото: Валерия Петрусевич/Вконтакте

Многодетный отец из Крыма Дмитрий Нестеров с позывным «Морпех» погиб в зоне спецоперации. О гибели военного у себя Telegram -канале сообщила волонтер Валерия Петрусевич. По ее словам, именно Дмитрий был первым человеком, который помог ей заехать в зону соприкосновения.

- Мы с ребятами сблизились, подружились, сработались. Прошли вместе огонь и воду. Три автомобиля, море помощи, я стала боевой подругой, они - Котиками и главными ориентирами чести и достоинства офицеров. А теперь Дима погиб. И я несколько суток не могу дышать от боли, - написала Петрусевич.

У военнослужащего остались жена и три маленькиих дочки. Фото: Добро Мира Волонтеры Крыма/Вконтакте

По информации военного волонтера Алексея Живова, крымчанин погиб после ракетного удара, совсем скоро он должен был получить звание прапорщика.

- Дима был спокойным, рассудительным, умным парнем и верным присяге воином. Не те потешные клоуны, которые обвешивают себя орденами за вымышленные заслуги…На днях он погиб…Морпеху взрывом оторвало ноги. Он был в сознании. Сказал товарищу, со мной все в порядке, везите. Дима был спокоен до самой смерти, - написал Живов у себя в Telegram.

По словам Валерии Петрусевич, у Дмитрия осталась жена и три маленьких дочки. Волонтеры будут инициировать вопрос о присвоении имени погибшего военнослужащего одной из улиц в его родной Феодосии.

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