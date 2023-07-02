В Крыму Land Rover сбил мопед с выключенными фарами: погибли двое 15-летних подростков

Полиция проводит проверку. Фото: пресс-служба МВД по РК

В субботу, 1 июля, в Симферопольском районе Land Rover сбил мопед Honda Dio, в результате чего погибли двое подростков 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 21.30. Мужчина 1979 года рождения ехал за рулем Land Rover по автодороге Симферополь – Николаевка в сторону крымской столицы. Неподалеку от села Новозбурьевка иномарка выехала на встречную полосу, где обгон разрешен, и врезалась в мопед, который ехал с выключенными фарами.

– В результате ДТП водитель и пассажир мопеда 2008 года рождения погибли, – отметили в полиции.

Фото: пресс-служба МВД по РК

По факту трагедии проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что оба подростка скончались на месте.

– В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе при которых несовершеннолетний получил доступ к транспортному средству, – отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.