Хотел взорвать машину Аксенова: ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма

Диверсанта поймали с поличным силовики. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

В Крыму силовики предотвратили попытку покушения на руководителя республики Сергея Аксенова. Завербованный украинскими спецслужбами диверсант пытался подорвать автомобиль главы РК. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, пособником СБУ оказался гражданин России, который специально обучался минно-взрывному делу на Украине.

- В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики, - говорится в сообщении ФСБ.

О планируемом теракте стало известно силовым структурам. Когда готовивший покушение на Аксенова мужчина вытаскивал из тайника взрывное устройство, он был пойман с поличным.

Следственное подразделение УФСБ возбудило сразу несколько уголовных дел - за покушение на совершение теракта и незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. На данный момент завербованный украинскими спецслужбами россиянин заключен под стражу.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своб очередь поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения. В своем Tg-канале руководитель республики отметил, что российские спецслужбы работают четко и эффективно, а также выразил уверенность, что все заказчики террористического акта будут найдены и наказаны по всей строгости закона.

- А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно только выполнив цели СВО, поставленные президентом, - подчеркнул Сергей Аксенов.

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