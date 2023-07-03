Пользователи мобильного приложения РНКБ теперь могут оформить виртуальную sim-карту

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оформить виртуальную sim-карту (e-SIM) от оператора мобильной связи «Волна» теперь можно в новой версии мобильного приложения РНКБ на базе Android. Для этого нужно обновить «РНКБ 24/7», затем зайти в раздел «Другое» и нажать «Оформить e-SIM».

Основное отличие такой карты от обычной в том, что она не имеет пластикового носителя, оформляется онлайн. В остальном же e-SIM как обычная карта: клиент может отправлять sms-сообщения, пользоваться мобильным интернетом, звонить.

Преимущества виртуальной sim-карты в том, что ее можно оформить без визита в офис банка и мобильного оператора, активация происходит по QR-коду. Кроме того, нет риска ее потерять, сломать или неправильно установить.

Если в смартфоне нет второго слота для sim-карты, e-SIM позволит решить эту проблему. Клиент получает дополнительный номер телефона. При этом электронных сим-карт может быть установлено несколько.

КОНКРЕТНО

Тарифы разнообразны. Клиент может выбрать комфортную абонплату и необходимые ему услуги. Доступен мобильный интернет, звонки на любые номера всех операторов Крыма, Севастополя и Краснодарского края. В рамках тарифа «Волна РНКБ» можно подключить опцию «Тройной безлимит», позволяющую абонентам пользоваться интернетом и звонками без ограничений. Кроме того, есть удобные опции «Двойной безлимит» и «Плюс».

В банке можно оформить новый тариф, сохранив свой номер телефона. Детально с тарифами и условиями приобретения sim-карт можно ознакомиться на сайте банка. Оплата за подключение тарифов списывается со счета или карты РНКБ, а комиссия при этом не взимается.

Юрлицам доступны четыре новых корпоративных тарифа – «РНКБ Максимальный», «РНКБ Оптимальный», «РНКБ Практичный» и «РНКБ Начальный». В каждом из них разное наполнение. Ежемесячная оплата за пакеты варьируется от 350 до 1700 рублей. Все тарифы разработаны в соответствии с потребностями крымского бизнеса в качественной связи. Подобрать нужный для потребностей своего направления пакет могут и начинающие предприниматели, и представители крупных организаций.

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