Вытащила за волосы в последний момент: жительница Севастополя спасла утопающих иностранцев

Все друзья были спасены. Фото: "Подслушано Севастополь"/"Вконтакте"

Пляжный отдых для некоторых туристов начинается не с развлечений, а с опасностей. Так, в Севастополе женщина спасла жизни двух иностранных мужчин, которые чуть не утонули у мыса Фиолент.

- Под «Крестом» утром была замечена палатка, из которой с восходом солнышка постепенно «нарисовались» аж четверо иностранцев, предположительно индусы, - рассказал очевидец в соцсетях.

На море в тот день, 3 июля, был шторм. Индусы долгое время резвились в воде, «восторженно покрикивая». Но вдруг двое из товарищей начали тонуть. Сперва возгласы на иностранном языке никто не воспринимал как крики о помощи. Их расслышала женщина, которая находилась рядом с местом ЧП. В доли секунды туристка помогла выбраться одному утопающему, а потом отправилась за вторым.

- Хотелось бы выразить почтение этой даме! Бросилась в море, пнула ближайшего к берегу, (далее он сам выполз), второго схватила за волосы, выдернула из воды, взяла под мышки, потащила вверх и к берегу... Раз, другой... Жив «индус»! Короче, наша женщина спасла утопающих, проявила героизм без всяких «или». Нашей даме «респект» и уважение от всей души! – пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

КП-Крым удалось найти севастопольскую спасительницу, ею оказалась 49-летняя Мирослава Виноградова, жительница Севастополя.

- Я понимала, что двое мужчин могут потянуть меня на дно, но я не могла стоять и наблюдать, как гибнут люди. Это не я их спасла, а Бог, - сказала женщина.

Мирослава познакомилась со спасенными парнями. Оказалось, что это студенты из Индии, которые учатся в Медицинской академии имени С.И. Георгиевского в Симферополе. На время каникул ребята отправились провести время на пляже с палаткой. Своей спасительнице они рассказали, что плавать не умели, но, несмотря на это, все же решились зайти в воду.

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