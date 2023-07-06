На Азовском побережье Крыма из-за морского обитателя – гребневика может пропасть хамса

Хамсе приходится мигрировать раньше времени из Азовского в Черное море. Фото: Приморский океанариум

В Крыму на побережье Азовского моря отдыхающие заметили необычных морских обитателей с прозрачным телом как у медуз. Как стало известно позже, необычные животные относятся к гребневикам - одним из самых распространенных типов морских жителей. Насчитывается от 100 до 150 видов, два из которых встречаются на Азовском побережье. Например, хищник мнемиопсис. По словам некоторых ученых, он съедает практически весь планктон в водах Азовского моря. Из-за этого значительно уменьшились запасы рыбы, особенно хамсы.

Как рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Федерального исследовательского центра ФИЦ «ИНБЮМ» Борис Аннинский, гребневик может уничтожить планктон - главную пищу для рыбы - практически полностью.

- Хамсе попросту потом нечем будет питаться, и из-за этого ей приходится мигрировать раньше времени из Азовского в Черное море. Поэтому ее там и становится меньше в период нагула и нереста - пояснил Борис Аннинский.

Также специалист отметил, что в основном рост популяции этого хищника начинается в мае-июне, когда температура воздуха достигает +20 и более градусов. Это самая благоприятная погода для размножения. Однако ученые заметили, что количество хищников в морских водах в последние несколько лет значительно уменьшилось благодаря появлению нового вида гребневика - Beroe ovata.

- Он уничтожает гребневика мнеопсиса, так как питается исключительно им. Пока, конечно, популяция Beroe еще не развилась в должной мере, но я думаю, что это может случиться в ближайшее время. С начала 2000-х Beroe ovata не только стал раньше появляться в планктоне, но и дольше в нем находиться, - рассказал Борис Аннинский.

Также отмечается, что в отличие от медузы, гребневики абсолютно безопасны для людей. У этого морского животного нет ни щупалец, ни специальных жал.

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