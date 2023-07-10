Волны больше метра: работа Керченской переправы до сих приостановлена

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Причина – штормовое предупреждение, объявленное из-за усиления ветра.

- По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, - сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

Паромы на линии порт Керчь- порт Кавказ не курсировали с 21:30 воскресенья 9 июля. Тогда порывы ветра в Керченском проливе достигали 20 м/с, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В то же время, по информации Министерства транспорта республики, к утру понедельника 10 июля работа переправы была возобновлена, но ненадолго. Сейчас высота волн в проливе снова выше метра.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 10 июля ветер северный, северо-западный 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/с без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 сантиметров, - сообщает Росморречфлот.

За сутки пассажирско−автомобильные и железнодорожные паромы в обе стороны выполнили 12 рейсов – перевезли 554 пассажира, 56 железнодорожных вагона, 389 автомобилей, сообщает Минтранс Крыма.

Всего же с начала работы Керченской паромной переправы с октября прошлого года паромы в общей сложности выполнили 4 680 рейсов.

Заметим, Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.

На сегодняшний день со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения на перевозку транспорта. Переправиться в Крым паромами могут только грузовики специального назначения, с приоритетными грузами - продуктами питания и товарами первой необходимости (скоропортящимися продуктами, фармацевтическими препаратами, социально-значимыми товарами).

Кроме тог, водители могут воспользоваться альтернативным сухопутным коридором Таганрог−Мариуполь−Мелитополь−Джанкой. Ехать можно как самостоятельно, так и в составе колонны.

По Крымскому мосту проезд возможен только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

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