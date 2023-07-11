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Общество11 июля 2023 12:45

От античности до наших дней: керчанин собрал уникальную коллекцию якорей и превратил ее в музей

Коллекционер из Керчи собрал больше 130 якорей за десять лет
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Коллекцию Виктора Густого помог превратить в музей местный ВУЗ.

Коллекцию Виктора Густого помог превратить в музей местный ВУЗ.

Фото: Юлия МАРКИНА

Предприниматель из Керчи, увлеченный собирательством предметов морского дела, собрал уникальную коллекцию якорей. 130 приспособлений для удержания судна разных форм и размеров демонстрируют эволюцию якорного дела от античности до наших дней.

Все началось десять лет назад, когда Виктор Густой обнаружил на металлобазе сданные в утиль четыре никому не нужных якоря. Готовые к отправке на переработку, они, как говорится, «зацепили» бывшего студента Керченского морского технологического университета. Еще в студенчестве у мужчины была страсть к коллекционированию. Сначала собирал монеты, затем скульптуру, а потом самовары. В картинной галерее даже проходили его персональные выставки.

Один из древних якорей из камня, возраст которого порядка двух тысяч лет

Один из древних якорей из камня, возраст которого порядка двух тысяч лет

Фото: Юлия МАРКИНА

- Многие из экспонатов мне близки, многими из них я дорожу. Например, вот этот каменный якорь. Он необычный, с иероглифами, - демонстрирует Виктор внушительного вида грузило из камня. - Это большая редкость. Он найден в Черном море в районе Новороссийска. Я даже не знаю сколько ему лет. Но точно не меньше двух тысяч лет.

Когда коллекция стала достаточно солидной, у коллекционера появились мысли о создании музея или экспозиции под открытым небом, которую мог бы посетить любой желающий. Городские власти предложили площадку в районе набережной, но идея так и не воплотилась в жизнь, пока в прошлом году Виктору Густому не позвонил декан морского факультета КГМТУ.

Коллекционер лично проводит экскурсии.

Коллекционер лично проводит экскурсии.

Фото: Юлия МАРКИНА

- Он искал два якоря, чтобы украсить вход в корпус. А когда узнал, что у меня большая коллекция, предложил сделать полноценный музей. Мне выделили отдельное помещение и сделали все так, как я и представлял, - рассказал КП-Крым коллекционер.

Среди экспонатов не только якоря, но и иллюминаторы, штурвалы, навигационное и водолазное оборудование и даже пушечные ядра, поднятые со дна моря. Все это Виктору Густому привозят друзья, рыбаки, подводники и военные водолазы.

В коллекции Виктора Густого порядка 130 якорей всех мастей

В коллекции Виктора Густого порядка 130 якорей всех мастей

Фото: Юлия МАРКИНА

- Зачастую они привозят мне это как подарки, но многое я покупаю на аукционах. А бывает, меняемся с кем-то из коллекционеров. Но в основном приходится все приобретать. Сейчас я познакомился с мореманом, который решил расстаться со своей коллекцией. Я планирую купить у него два якоря, - рассказал собиратель.

Кроме каменных якорей, «изюминкой» своей коллекции Виктор Густой называет свинцовые якоря римской эпохи. Самый крупный из них он нашел у старого рыбака в поселке Заветное.

Штурвалы и иллюминаторы тоже представляют интерес для собирателя

Штурвалы и иллюминаторы тоже представляют интерес для собирателя

Фото: Юлия МАРКИНА

- Несколько якорей, в том числе и этот, лежали у него в огороде. На тот момент я еще не совсем понимал, что это такое. А человек этот был уже достаточно преклонного возраста, и ему это уже не так интересно. Я уговорил его передать якорь мне, - поведал коллекционер.

Некоторые экспонаты в буквальном смысле «обросли» историей. Один из якорей был найден с прикипевшей к нему амфорой, его подняли с места гибели судна. А многие приспособления за сотни лет под водой и вовсе превратились в камень - металл внутри разрушился, но осталась многовековая каменная оболочка.

Коллекция керчанина демонстрирует эволюцию морского дела

Коллекция керчанина демонстрирует эволюцию морского дела

Фото: Юлия МАРКИНА

За полгода работы экспозиции «Музей якорей» посетили уже больше тысячи школьников. Приводят сюда экскурсии и местные гиды. Причем часто рассказывает о своей коллекции экскурсантам коллекционер лично.

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