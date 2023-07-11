От античности до наших дней: керчанин собрал уникальную коллекцию якорей и превратил ее в музей

Коллекцию Виктора Густого помог превратить в музей местный ВУЗ. Фото: Юлия МАРКИНА

Предприниматель из Керчи, увлеченный собирательством предметов морского дела, собрал уникальную коллекцию якорей. 130 приспособлений для удержания судна разных форм и размеров демонстрируют эволюцию якорного дела от античности до наших дней.

Все началось десять лет назад, когда Виктор Густой обнаружил на металлобазе сданные в утиль четыре никому не нужных якоря. Готовые к отправке на переработку, они, как говорится, «зацепили» бывшего студента Керченского морского технологического университета. Еще в студенчестве у мужчины была страсть к коллекционированию. Сначала собирал монеты, затем скульптуру, а потом самовары. В картинной галерее даже проходили его персональные выставки.

Один из древних якорей из камня, возраст которого порядка двух тысяч лет Фото: Юлия МАРКИНА

- Многие из экспонатов мне близки, многими из них я дорожу. Например, вот этот каменный якорь. Он необычный, с иероглифами, - демонстрирует Виктор внушительного вида грузило из камня. - Это большая редкость. Он найден в Черном море в районе Новороссийска. Я даже не знаю сколько ему лет. Но точно не меньше двух тысяч лет.

Когда коллекция стала достаточно солидной, у коллекционера появились мысли о создании музея или экспозиции под открытым небом, которую мог бы посетить любой желающий. Городские власти предложили площадку в районе набережной, но идея так и не воплотилась в жизнь, пока в прошлом году Виктору Густому не позвонил декан морского факультета КГМТУ.

Коллекционер лично проводит экскурсии. Фото: Юлия МАРКИНА

- Он искал два якоря, чтобы украсить вход в корпус. А когда узнал, что у меня большая коллекция, предложил сделать полноценный музей. Мне выделили отдельное помещение и сделали все так, как я и представлял, - рассказал КП-Крым коллекционер.

Среди экспонатов не только якоря, но и иллюминаторы, штурвалы, навигационное и водолазное оборудование и даже пушечные ядра, поднятые со дна моря. Все это Виктору Густому привозят друзья, рыбаки, подводники и военные водолазы.

В коллекции Виктора Густого порядка 130 якорей всех мастей Фото: Юлия МАРКИНА

- Зачастую они привозят мне это как подарки, но многое я покупаю на аукционах. А бывает, меняемся с кем-то из коллекционеров. Но в основном приходится все приобретать. Сейчас я познакомился с мореманом, который решил расстаться со своей коллекцией. Я планирую купить у него два якоря, - рассказал собиратель.

Кроме каменных якорей, «изюминкой» своей коллекции Виктор Густой называет свинцовые якоря римской эпохи. Самый крупный из них он нашел у старого рыбака в поселке Заветное.

Штурвалы и иллюминаторы тоже представляют интерес для собирателя Фото: Юлия МАРКИНА

- Несколько якорей, в том числе и этот, лежали у него в огороде. На тот момент я еще не совсем понимал, что это такое. А человек этот был уже достаточно преклонного возраста, и ему это уже не так интересно. Я уговорил его передать якорь мне, - поведал коллекционер.

Некоторые экспонаты в буквальном смысле «обросли» историей. Один из якорей был найден с прикипевшей к нему амфорой, его подняли с места гибели судна. А многие приспособления за сотни лет под водой и вовсе превратились в камень - металл внутри разрушился, но осталась многовековая каменная оболочка.

Коллекция керчанина демонстрирует эволюцию морского дела Фото: Юлия МАРКИНА

За полгода работы экспозиции «Музей якорей» посетили уже больше тысячи школьников. Приводят сюда экскурсии и местные гиды. Причем часто рассказывает о своей коллекции экскурсантам коллекционер лично.

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