27-летняя крымчанка, живущая без единого документа, добилась права получить свидетельство о рождении

Родителей Зухры устраивало, что их дети не имеют свидетельств о рождении. Фото из личного архива героини

Шокирующая история о брате и сестре из Евпатории, живущих без единого документа, оказалась со счастливым концом. Суд признал факт рождения 27-летней Зухры Ахмедовой. Теперь она может получить свой первый в жизни документ - свидетельство о рождении. Вслед за ней этим же законным путем пойдет и ее брат Шухрат.

Напомним, молодые люди обратились в КП-Крым в конце января. Зухра и Шухрат Ахмедовы уже отчаялись в попытках доказать факт своего существования и получить хоть какой-то документ, по которому можно было бы жить, работать и лечиться.

- Невозможно даже элементарно при болезни сходить в больницу, ведь и там просят документы. Сложно снять квартиру и практически невозможно устроиться на работу, - написал тогда КП-Крым 21-летний Шухрат, подрабатывающий на стройке.

ЖИЗНЬ БЕЗ ЕДИНОГО ДОКУМЕНТА

Свидетельств о рождении у брата с сестрой не было никогда. Отец с матерью не могли договориться, кто должен регистрировать детей в местном ЗАГСе. В детский сад Зухра и Шухрат не ходили, а в нижнегорскую школу их определили под честное слово родителей. Но годы шли, дети выросли, а взрослые так и не получили на них первые и главные документы в жизни. Добиваться всего молодым людям пришлось уже самим по достижении 18 лет.

Но все оказалось не так просто. Адвокаты, которых нанимала Зухра, отказывались от дела, столкнувшись с трудностями, а суд не принимал заявление к рассмотрению. По закону молодая женщина должна была лично оплатить госпошлину, но для этого нужен как минимум паспорт, которого нет. А чтобы получить паспорт, нужно иметь свидетельство о рождении - круг замыкался, ведь на руках у женщины была только справка из роддома.

Выход подсказал московский юрист Владислав Славкин, к которому за консультацией обратилась КП-Крым. Он рассказал, как оформить просительную часть заявления в суд и оплатить госпошлину, чтобы пазл, наконец, сложился. И чудо свершилось! Спустя шесть лет мытарств евпаторийский суд принял иск Зухры к рассмотрению и постановил его удовлетворить. Судья согласилась, что другой возможности для того, чтобы доказать факт своего существования, у молодой женщины попросту нет.

Шухрату предстоит идти тем же путем, что и сестра, чтобы добиться права на получение документов. Фото: личный архив

ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ

Чтобы подтвердить факт рождения, пришлось подавать запрос в нижнегорский роддом. Там ответили, что в марте 1996 года одна из женщин, данные которой совпадают с фамилией матери Зухры, действительно родила у них девочку. Поскольку родители крымчанки не состояли в официальном браке, мать должна была записать ребенка на свою фамилию.

Вместо этого Зухра, как и ее брат, до сегодняшнего дня жили под фамилией отца, под ней же оканчивали школу. При этом госрегистрации рождения обоих детей в ЗАГСе не было, и официально ни в одной базе данных в госорганах такие люди в Крыму не числятся.

В тоже время в детской поликлинике на Зухру была заведена медицинская карточка, где была указана дата рождения и фамилия матери, совпадающие с данными на выписке из роддома.

- Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в данном случае, с учетом совокупности установленных по делу доказательств, факт рождения Зухры А. может быть установлен, принимая во внимание, что иного способа у заявителя установить факт о ее рождении не имеется, - говорится в решении Евпаторийского городского суда, текстом которого располагает КП-Крым.

После того, как решение суда вступит в законную силу, Зухре предстоит получить, наконец, долгожданное и необходимое свидетельство о рождении, а после этого и паспорт. По закону она должна взять фамилию матери, но в дальнейшем сможет сменить ее на привычную фамилию отца.

- Руки, конечно, опускались…Столько наслушалась за эти годы. Самое сложное, когда не помогают, а начинают винить, не разобравшись в ситуации. Я понимаю, что и моя вина тоже есть, но чего я только не наслушалась…Все-таки радоваться буду, когда полностью получу документы. В моей жизни столько разочарований с этим связанно, что уж не буду пока радоваться, - сказала КП-Крым Зухра.

Теперь возможность для получения первого документа появилась и у маленького ребенка молодой женщины, который из-за всей этой неразберихи тоже вынужден жить без свидетельства о рождении.

Аналогичный путь подтверждения факта своего рождения предстоит пройти и Шухрату Ахмедову.

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