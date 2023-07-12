Мужчина убит стрелой или умер от ран: археологи обнаружили в Крыму захоронение III века нашей эры

После изучения останки будут храниться в музее. Фото: Министерство культуры РК

И снова сенсация на раскопках античного городища Артезиан в Ленинском районе Крыма. Под более чем тысячелетним слоем земли в нише, закрытой десятью кубометрами камня, археологи обнаружили захоронение молодого мужчины позднесарматского периода. По информации начальника Артезианской археологической экспедиции, профессора Московского педуниверситета Николая Винокурова, предварительное время погребения - после 275 года нашей эры.

- Мужчина европеоидной внешности небольшого роста, найденный в могиле, был убит или умер от ран. На костях рук прослежены прижизненные следы переломов без следов заживления, а в области живота открыт железный трехлопастной наконечник стрелы, - сообщил Николай Винокуров, слова которого цитирует пресс-служба Восточно-Крымского Историко-Культурного музея-заповедника.

Захоронение обнаружили в яме, заполненной архитектурными деталями дорического ордера и фрагментами храма Зевса Генарха, построенного боспорским царем Фарнаком II. Сверху погребение было завалено архитравами, барабанами и арками колонн. А перед закладной плитой-карнизом, которая закрывала захоронение, археологи обнаружили жертвенные подношения: голову и ноги лошади, железные удила, а также сильно закопченный лепной сосуд с напутственной пищей.

- Теперь необходимо понять социальный и этнический статус погребенного, что потребует проведения детальных экспертиз с привлечением профильных специалистов, - отметили в ВКИКМЗ.

Погребение было найдено в нише, закрытой закладной плитой-карнизом. Фото: Министерство культуры РК

Как рассказал КП-Крым начальник археологической экспедиции Николай Винокуров, после того как останки, найденные в Артезиане, исследуют эксперты, они будут храниться в керченском музее.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что уникальные элементы храмового здания, под которым и нашли позднесарматское погребение, археологи обнаружили в конце июня. Размеры колонн, алтарных плит и материалов, из которых они изготовлены, позволили специалистам говорить о невероятных размерах культового сооружения.

Здесь же была найдена часть плиты с посвятительной надписью в честь Фарнака II - любимого сына Митридата VI Евпатора, устроившего заговор против отца. Над расшифровкой надписи сейчас работают специалисты, но уже известно, что в ней упоминается название местной общины военных поселенцев. Озвучить его пока не могут - для полного понимания археологам нужно найти вторую часть древней плиты.

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