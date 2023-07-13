Заставляла мыть унитаз голыми руками: многодетная мать выкладывала видео с издевательствами над детьми

Женщину могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О большой и счастливой семейной жизни мечтают многие. Так хотела жить и уроженка Нижневартовска Татьяна Алексеева. Под ее опекой находится семеро деток, пятеро из них - приемные. Всей большой семьей женщина не так давно приехала в Крым.

ЖЕСТОКОЕ НАКАЗАНИЕ

Многодетная мать вела блог, в котором она рассказывала о жизни, детях и трудностях переезда. Все бы ничего, но в какой-то момент там начали появляться странные и нестандартные методы воспитания. Так, на страничке она разместила видео, в котором кричала на дочку за плохое поведение, а в качестве наказания заставила ее мыть унитаз голыми руками. Во время унижений «яжемать» кидала тапки в ребенка и угрожала детским домом - «чтобы не расслаблялись». Все это она называла воспитанием и оправдывалась, что дети якобы пытались «сесть ей на голову» и «изводили своим поведением».

Действия Алексеевой удивили ее подписчиков, но блогер не узрела в этом ничего плохого. Женщина даже не боялась беседы с надзорными органами. Но после очередной жестокой выходки к ней внезапно нагрянула служба опеки, и пришлось объясняться.

ПОЛУЧИЛА ПРОТОКОЛ

Видео с издевательствами быстро разлетелись по соцсетям. Тогда сотрудники Министерства образования республики организовали проверку в доме семейства.

- Было выяснено, что Татьяна Алексеева зарегистрирована в качестве приемного родителя в городе Нижневартовск (ХМАО), однако с июня текущего года проживает на территории Республики Крым. Данная гражданка не регистрировалась в органах опеки и попечительства Республики Крым, в следствии чего обеспечить сопровождение данной приемной семьи не представлялось возможным, - сообщили КП-Крым в пресс-службе.

Сотрудники министерства также решили провести сразу несколько контрольных мероприятий в квартире у жестокой мамочки. На нее уже составили протокол из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Приемную семью взяли на особый контроль органы опеки и попечительства.

В СЛЕДКОМЕ РАЗБЕРУТСЯ

Странным поведением мамы-блогера заинтересовались и следователи. По информации Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, ее могут привлечь по статье 156 УК РФ - за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

- В ходе проверки тщательным образом будут установлены все возможные противоправные факты в отношении несовершеннолетних, дана оценка обстановке в семье и действиям сотрудников системы профилактики и органов опеки, - отметили в пресс-службе.

Видимо, чтобы избежать ответственности, женщина удалила свой блог из запрещенной соцсети. Но это вряд ли спасет ее от ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из «овоща» превратился в развитого мальчишку: как живет когда-то истощенный Сережа, которого забрали в приемную семью

Истощенный Сережа из дома ребенка в Крыму победил смерть и выжил благодаря приемной семье (подробнее)