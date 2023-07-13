Под Керчью археологи обнаружили наконечник копья и алтари I века нашей эры

Находки археологов в некрополе Кыз-Аул. Фото: Фонд "Археология"/Вконтакте

Некрополь Кыз-Аул, расположенный в 30 километрах от Керчи, порадовал археологов новыми находками. На месте античного склепа участники Южно-Боспорской археологической экспедиции обнаружили наконечник боевого копья. Артефакт был найден на том же участке, где год назад обнаружены античные амулетницы, на одной из которых было выгравировано древнее магическое заклинание.

- Листовидный наконечник копья скорее всего принадлежал пешему воину. Такого рода наконечники наносили серьезное рваные раны приводящее к обильной кровопотере. Особенно страшны они были для незащищенных доспехами противников, - сообщает Фонд «Археология».

Сам склеп, который сейчас изучают археологи, был разграблен ещё в Средние века. Причем, люди, жившие в те времена, выбрали и весь камень, из которого он был построен. Но ученым удалось зафиксировать его границы и теперь они проводят зачистку внутренних помещений.

Экспедиция продолжит работу до конца августа. Фото: Фонд "Археология"

- Вынимаемый грунт насыщен костями людей и животных. По мнению ученых в подобных склепах производились захоронения аристократической, наиболее зажиточной и родовитой прослойки населения Боспорского царства. Это косвенно подтверждают уже сделанные находки, - сообщают археологи.

Кроме наконечника копья, во время выборки грунта взору археологов предстали и два жертвенника. Это каменные ванночки со сквозным отверстием на дне для стока крови и других жертвенных возлияний. Один из них совсем миниатюрный, его размер всего 20х20 сантиметров.

- Подобного рода жертвенники-алтари были распространены в Восточном Крыму и Северном Причерноморье. Очевидно, что данные алтари использовались в обрядах возлияния или даже сопровождали ритуалы жертвоприношений, имеющих отношение к почитанию хтонических (подземных) божеств. Считается, что такие ритуалы происходили над останками умерших, а иногда и прямо над их головами. Древние греки считали, что живые обязаны были удовлетворить потребности усопших в пище и питье, - говорится в сообщении.

Алтари-жертвенники были распространены в Восточном Крыму. Фото: Фонд "Археология"

Монументальные каменные склепы и грунтовые могилы нижнего слоя некрополя Кыз-Аул относятся к первым векам нашей эры, уточняют в Фонде «Археология». В это время в нем захоранивали жителей Боспорского царства. А в Средние века, когда население на этой территории поменялось, в склепах начали селиться представители Салтово-Маяцкой культуры, которых ученые отождествляют с жителями Хазарского каганата.

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