Проезд открыт: пробка на Крымском мосту 14 июля

Теперь пробка образовалась на выезде. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

К середине июля шумиха вокруг пробки на Крымском мосту немного успокоилась. Да и затор стал заметно меньше. Сейчас без труда можно проехать в двух направлениях. Но если вспомнить начало месяца, кидает в дрожь!

Тогда вереница автомобилей растянулась на 10 километров. В какие-то дни пробка составляла четыре, пять, семь, девять километров, а на прошлой неделе и вовсе увеличилась до 13 километров. Поэтому новости последнего часа продолжают интересовать туристов, желающих попасть на полуостров.

Рассказываем, как выглядит Крымский мост сегодня, новости последнего часа. Так, утром 14 июля пробка на Крымском мосту снова увеличилась.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА 14 ИЮЛЯ 2023

Как сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту, очереди на проезд, по состоянию на 11:00 14 июля, нет. Со стороны Керчи очереди ожидает 140 машин. Поэтому проехать пункт досмотра можно меньше, чем за 10 минут.

- Со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 140 транспортных средств, - пишут в группе.

Напомним, в начале этой недели максимальная длина затора составила 1310 машин. Утром в понедельник время ожидания составляло шесть часов. Но абсолютный рекорд был установлен 3 июля, когда затор растянулся до 13 километров.