В «Тайгане» рассказали, как тигрица спасала новорожденных детенышей во время ливня

Олег Зубков с новорожденными тигрятами. Фото: пресс-служба "Тайгана"

Сильные ливни, которые обрушились на Крым на этой неделе, доставили неудобства не только людям, но и животным. В парке «Тайган» показали молодую тигрицу, которой пришлось спасать от потоков воды своих новорожденных детенышей. Тигрят, которым всего сутки от роду, мама-тигрица сначала спешно перенесла на траву, а когда поняла, что и там крохотным созданиям может быть небезопасно, унесла в домик.

- Молодец, мама, заботливая. Чувствует, что малышам нужно тепло. Очень умная тигрица, не бросает их, приходит…Хотя вчера она показалась мне неопытной…, - рассказал в своем Telegram-канале владелец парка Олег Зубков.

Все трое новорожденных детенышей - девочки. По природе они рождаются почти миниатюрными, гораздо менее крупными чем мальчики-тигрята. Оказалось, что в большой тигриной семье в «Тайгане» именно с самками и «напряженка».

- У нас как раз тигриц меньше, чем самцов. И мы только накануне обсуждали, что девочек нам надо больше, - отметил Зубков.

Как и остальные обитатели «Тайгана», мама-тигрица не против, чтобы директор парка брал на руки ее малышей. Наоборот, она словно ждала, чтобы сразу после родов, детенышей осмотрел человек.

Напомним, в июне на глазах у посетителей парка, в тени под яблоней львица родила трех малышей.

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