В Крыму воспитательница детского сада оттаскала за волосы 6-летнюю девочку

МВД и прокуратура нагрянули в детский сад с проверкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резонансный случай произошел в одном из детских садов Судака. Воспитательница оттаскала за волосы провинившуюся шестилетнюю девочку. Инцидент попал на видео камеры наблюдения. Его придала огласке мама девочки.

- Мой ребенок, моя шестилетняя Сумая, подверглась физическому насилию в детском саду… Я не могу передать словами всю свою злость.. Это невыносимое, отягощающее чувство внутри не проходит и не пройдет, пока виновные не понесут должного наказания. Я не смогу успокоиться, - написала Амина Алиева у себя в соцсети.

О произошедшем в детском саду стало известно спустя две недели после инцидента. Женщину вызвали в детский сад из-за того, что ребенок «щетинился» и перестал кого-либо к себе подпускать.

После публикации видео, на котором видно, как воспитатель ведет за волосы одну из воспитанниц, делом заинтересовались правоохранители. МВД провело проверку и выявило в действиях педагога нарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Воспитателю может грозить штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

- За нанесение побоев в отношении воспитателя составлен административный протокол. Материалы, собранные полицейскими, направлены для рассмотрения в суд, - сообщили в УМВД по РК.

Скриншот записи с камеры видеонаблюдения.

Дело взяла на контроль и прокуратура Судака. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям сотрудников детского сада и при наличии оснований примет необходимые меры.

В республиканском Министерстве образования тем временем сообщили, что разорвали трудовой договор с педагогом и проводят ведомственную проверку.

- Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым проводится ведомственная проверка по фактам, изложенным в видеопубликации, в том числе, в отношении должностных лиц администрации. По информации администрации Судака, в отношении воспитателя проводятся следственные действия органами МВД. По состоянию на сегодняшний день воспитатель уволен, - сообщили в Минобразе.

Напомним, накануне следователи заинтересовались странным поведением мамы-блогера из Нижневартовска, которая вместе с детьми переехала в Крым. Женщина выкладывала в сеть видео с нестандартными методами воспитания.

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