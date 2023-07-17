Посадка по талонам: как въехать и выехать из Крыма через паромную переправу

Паромная переправа возобновила работу после ЧП на Крымском мосту 17 июля Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паромная переправа возобновила работу по перевозке пассажиров через Керченский пролив. Первые пассажиры отправились из порта Кавказ в Керчь утром 17 июля. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

- Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта, - сообщили в Оперштабе.

В свою очередь со стороны Керчи снова заработали накопительные площадки автомобилей. Они организованы на территории бывшего аэропорта в поселке Багерово, а также на самой паромной переправе. Здесь автомобили ожидают своей очереди для погрузки на паром.

Сама очередь формируется с учетом приоритетности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей с детьми, сообщили в администрации Керчи.

- Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам, - отметили в администрации.

С территории накопительной площадки в аэропорту автомобили будут двигаться на паромы в составе колонн.

При этом власти рекомендуют автомобилистам пользоваться альтернативным маршрутом для выезда на материк - сухопутным коридором через новые территории.

Напомним, в Минтрансе РФ ранее сообщили, что для перевозок на переправе задействовано 5 паромов и 2 больших десантных корабля.

Там также подтвердили, что из-за ЧП, которое произошло ночью 17 июля, со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сейчас его обследуют специалисты.

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