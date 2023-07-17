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Общество17 июля 2023 15:00

Сотни легковушек на переправе и мониторинг цен: что происходит в Крыму после теракта на Крымском мосту 17 июля 2023

После теракта на Крымском мосту 17 июля выехать на материк можно только через новые регионы
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
После ЧП на Крымском мосту выехать на материк на легковом автомобиле можно только через новые территории

После ЧП на Крымском мосту выехать на материк на легковом автомобиле можно только через новые территории

Фото: Юлия МАРКИНА

Движение транспорта по Крымскому мосту остается закрытым после атаки надводных беспилотников, выпущенных ВСУ в ночь на 17 июля 2023 года. По информации вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в настоящее время повреждения обследуют специалисты.

- Водолазы завершают обследование опор. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают, – сказал Хуснуллин.

От также отметил, что решение о возможности запуска автомобилей по мосту будет принято в ближайшее время.

КАК РАБОТАЕТ КЕРЧЕНСКАЯ ПЕРЕПРАВА ПОСЛЕ ТЕРАКТА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 17 ИЮЛЯ 2023

Из-за ЧП на Крымском мосту возобновила работу Керченская паромная переправа. Власти Крыма сообщили, что паромы готовятся к перевозке легковых автомобилей, скопившихся на подходах к Крымскому мосту. В результате чего у порта «Крым» скопились сотни легковушек.

Однако позже стало известно, что паромы берут на борт только пассажиров рейсовых автобусов и грузовики со скоропортящимися продуктами и медикаментами. Водителей легковушек просят использовать для проезда сухопутный коридор через новые территории.

- Движение легковых и грузовых автомобилей с неприоритетными грузами в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

Там уточнили, что пропуск легковых автомобилей и фур осуществляется через КПП Армянск, Джанкой и Перекоп.

Водителям, прибывшим на паромную переправу со стороны Керчи, которые не желают ехать по сухопутному маршруту, рекомендуют оставить авто на стоянке в накопителе, и переправиться паромом вместе с пассажирами автобусов. Также можно выехать на материк электричкой от железнодорожной станции Керчь-Южная до Тамани, где пересесть на автобус.

КАК ПРОЕХАТЬ В КРЫМ ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЙ КОРИДОР 17 ИЮЛЯ 2023

На выезде из Крыма в сторону Херсонской области образуются только небольшие локальные пробки, сообщает корреспондент «Комсомолки». На всех пунктах пропуска - в Армянске, Джанкое и Перекопе - введен упрощенный режим досмотра. Фуры как обычно идут организованной колонной, но сегодня грузовиков стало больше.

- Мы два часа стояли в очереди, попали под колонну грузовиков, - рассказала Галина, которая едет в Крым на лечение.

Чтобы избежать транспортного коллапса, власти Херсонской и Запорожской областей отменили действие комендантского часа на территории регионов.

Путь объезда Крымского моста. Фото: glav_most/telegram

Путь объезда Крымского моста. Фото: glav_most/telegram

ТУРИСТЫ МЕНЯЮТ ПЛАНЫ: ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ ПОСЛЕ ТЕРАКТА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 17 ИЮЛЯ 2023

После ЧП на Крымском мосту туристы стали массово отменять брони в крымских отелях. Как рассказал президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, это не стало неожиданностью для отельеров.

- Туристы, которые планировали свой отдых буквально в ближайшие дни, и уже направлялись в сторону полуострова, начали звонить, писать и всяческими способами отменять свою бронь. Это логично и ожидаемо, - отметил Пылов.

В тоже время некоторые туристы переносят даты бронирования на более поздний срок, чтобы заложить дополнительное время на дорогу в Крым.

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ В КРЫМУ

Для тех, кто не смог выехать из Крыма из-за теракта на мосту, санатории и отели продлили сроки пребывания. Кроме того, власти сообщили об организации 34 пунктов временного размещения в Керчи и Феодосии на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха. Помимо размещения, туристов в них обещают обеспечить питанием.

В то же время как сообщили КП-Крым в администрации Керчи, пока в пунктах временного размещения в городе туристов нет, но они полностью готовы к приему людей.

Власти города также сообщили о мониторинге цен на продукты питания и топливо в связи с терактом на Крымском мосту 17 июля 2023 года.

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