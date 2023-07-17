После ЧП на Крымском мосту выехать на материк на легковом автомобиле можно только через новые территории Фото: Юлия МАРКИНА

Движение транспорта по Крымскому мосту остается закрытым после атаки надводных беспилотников, выпущенных ВСУ в ночь на 17 июля 2023 года. По информации вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в настоящее время повреждения обследуют специалисты.

- Водолазы завершают обследование опор. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают, – сказал Хуснуллин.

От также отметил, что решение о возможности запуска автомобилей по мосту будет принято в ближайшее время.

КАК РАБОТАЕТ КЕРЧЕНСКАЯ ПЕРЕПРАВА ПОСЛЕ ТЕРАКТА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 17 ИЮЛЯ 2023

Из-за ЧП на Крымском мосту возобновила работу Керченская паромная переправа. Власти Крыма сообщили, что паромы готовятся к перевозке легковых автомобилей, скопившихся на подходах к Крымскому мосту. В результате чего у порта «Крым» скопились сотни легковушек.

Однако позже стало известно, что паромы берут на борт только пассажиров рейсовых автобусов и грузовики со скоропортящимися продуктами и медикаментами. Водителей легковушек просят использовать для проезда сухопутный коридор через новые территории.

- Движение легковых и грузовых автомобилей с неприоритетными грузами в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

Там уточнили, что пропуск легковых автомобилей и фур осуществляется через КПП Армянск, Джанкой и Перекоп.

Водителям, прибывшим на паромную переправу со стороны Керчи, которые не желают ехать по сухопутному маршруту, рекомендуют оставить авто на стоянке в накопителе, и переправиться паромом вместе с пассажирами автобусов. Также можно выехать на материк электричкой от железнодорожной станции Керчь-Южная до Тамани, где пересесть на автобус.

КАК ПРОЕХАТЬ В КРЫМ ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЙ КОРИДОР 17 ИЮЛЯ 2023

На выезде из Крыма в сторону Херсонской области образуются только небольшие локальные пробки, сообщает корреспондент «Комсомолки». На всех пунктах пропуска - в Армянске, Джанкое и Перекопе - введен упрощенный режим досмотра. Фуры как обычно идут организованной колонной, но сегодня грузовиков стало больше.

- Мы два часа стояли в очереди, попали под колонну грузовиков, - рассказала Галина, которая едет в Крым на лечение.

Чтобы избежать транспортного коллапса, власти Херсонской и Запорожской областей отменили действие комендантского часа на территории регионов.

Путь объезда Крымского моста. Фото: glav_most/telegram

ТУРИСТЫ МЕНЯЮТ ПЛАНЫ: ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ ПОСЛЕ ТЕРАКТА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 17 ИЮЛЯ 2023

После ЧП на Крымском мосту туристы стали массово отменять брони в крымских отелях. Как рассказал президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, это не стало неожиданностью для отельеров.

- Туристы, которые планировали свой отдых буквально в ближайшие дни, и уже направлялись в сторону полуострова, начали звонить, писать и всяческими способами отменять свою бронь. Это логично и ожидаемо, - отметил Пылов.

В тоже время некоторые туристы переносят даты бронирования на более поздний срок, чтобы заложить дополнительное время на дорогу в Крым.

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ В КРЫМУ

Для тех, кто не смог выехать из Крыма из-за теракта на мосту, санатории и отели продлили сроки пребывания. Кроме того, власти сообщили об организации 34 пунктов временного размещения в Керчи и Феодосии на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха. Помимо размещения, туристов в них обещают обеспечить питанием.

В то же время как сообщили КП-Крым в администрации Керчи, пока в пунктах временного размещения в городе туристов нет, но они полностью готовы к приему людей.

Власти города также сообщили о мониторинге цен на продукты питания и топливо в связи с терактом на Крымском мосту 17 июля 2023 года.

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