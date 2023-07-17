Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября

Движение по одной полосе Крымского моста планируется запустить уже 15 сентября Фото: Юлия МАРКИНА

Движение по одной полосе Крымского моста планируется запустить уже 15 сентября, по второй – в ноябре. Об этом доложил президенту Владимиру Путину заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании, посвященном ЧП на Крымском мосту.

– Предварительно, планируем восстановить двустороннее дви жение по одной стороне 15 сентября, а движение по второй – к 1 ноября, – сказал Хуснуллин.

По его словам, сегодня до полуночи по московскому времени планируется завершить укрепление опоры моста и запустить движение в тестовом режиме, а затем начать по одной полосе в реверсивном режиме запускать легковые автомобили.

По данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что очередь на паромную переправу в порту «Крым» будет ликвидирована в течение суток. Сейчас работает 7 паромов: 3 гражданских, 2 больших десантных корабля и два железнодорожные парома.

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