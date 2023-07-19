В Крыму 19 июля перекрыта трасса «Таврида» из-за пожара на полигоне

Транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 19 июля, из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида», – отметил он.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что перекрыт участок со 118-го по 130-й километр. По его словам, транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.

– Это старая керченская дорога, – пояснил Крючков.

Он добавил, что транспорт возвращается на «Тавриду» за Феодосией.

– Также в обратном направлении. Дорога там хорошая, проблем не будет, – написал советник главы Крыма в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.