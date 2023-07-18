Очередь из легковых авто на въезд в Крым со стороны Херсонской области 17 июля 2023 года не превысила полкилометра. Фото: tsurkin

Автомобильный трафик по сухопутному коридору в объезд Крымского моста за сутки вырос в 4 раза. Маршрут через новые регионы накануне стал единственной возможностью для автомобилистов въехать или выехать из Крыма на легковых авто. Напомним, после теракта на Крымском мосту паромная переправа была сориентирована на работу с грузовиками, перевозящими «скоропорт», а также на перевозку пассажиров рейсовых автобусов. Легковушки же разворачивали в сторону КПП Джанкоя, Армянска и Перекопа.

- Если до теракта на Крымском мосту двигалось (по сухопутному коридору - прим. ред.) порядка 2-3 тысяч легковых автомобилей, то сегодня уже 10-12 тысяч. Произошло 4-5 -кратное увеличение трафика, - сообщил КП-Крым глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.

Он отметил, что сейчас заторов по трассе, ведущей в Крым со стороны Ростовской области, практически нет. Если они и возникают, то только локальные, связанные с проездом участков у блокпостов.

- Накопления есть порядка 300-400 метров со стороны Крыма на въезд на новые территории в пункте пропуска Джанкой. А в Крым нет. Погрешности в очереди в режиме ожидания около часа. Но это даже не считается очередью, по сравнению с теми очередями, которые были на Крымском мосту по 6-10 часов, - отметил Цуркин.

Для водителей легковых авто и грузовиков предусмотрены отдельные полосы. Иногда, не разобравшись, туристы встают не в свою очередь, - тогда движение на участке может быть затруднено.

В целом в социальных сетях и чатах водители отмечают, что особых проблем альтернативный путь из Ростова в Симферополь не вызывает. Хотя еще накануне, да и сегодня утром стоять на КПП приходилось по 4-5 часов.

- Только что приехали в Крым через новые территории. Дорога шикарная, очередь громадная на последнем посту (4 часа). Остальное все в пределах нервной системы. Заправки есть везде, кафе есть, кушать можно, - пишет Александр.

Для организации беспрепятственного движения власти Херсонской и Запорожской областей еще накануне отменили комендантский час и упросили проезд для граждан РФ. Водители авто с российскими номерами проходят паспортный контроль без внесения в базу данных, что значительно сокращает время прохождения КПП.

Еще в понедельник поток машин по сухопутному коридору, по информации Анатолия Цуркина, составлял около 80 машину в минуту. Сегодня, когда большинство водителей узнали о запуске реверсивного движения по Крымскому мосту, здесь ожидается перераспределение трафика.

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