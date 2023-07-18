Археологи показали голову мраморной статуи, найденную на раскопках античного городища в Крыму

У головы статуи отбит нос и часть верхней губы. Фото: ВКИКМЗ

Археологи презентовали голову античной статуи, найденную во время раскопок на территории древнего городища Артезиан в Ленинском районе Крыма. О сенсационной находке стало известно несколько дней назад. Однако сразу публиковать фото артефакта специалисты не стали, интригу держали до сегодняшнего дня.

Фрагмент величественной статуи из белого мрамора обнаружили под массивом забутовки в позднеантичной хозяйственной яме. На этом месте, по предположениям археологов, стоял храм Зевса Генарха. Между основаниями его фундамента и алтаря, под большой плитой, лицом на северо-запад и лежала находка. Эксперты не исключают, что голову статуи не сбросили в яму, а положили во время религиозного ритуала. Сама она принадлежит изваянию боспорского царя Фарнака II, представленного в образе могущественного бога Зевса. По историческим данным, Фарнак был сыном Митридата VI Евпатора и составил заговор против отца, чтобы занять место на троне.

- Статуя изображала длинноволосого зрелого бородатого мужчину со спокойным властным выражением лица. Мог ли такой образ боспорского государя свидетельствовать о его обожествлении при жизни, сказать сложно. Но находка сама по себе уникальна. На городище и ранее находились мелкие обломки статуй, но впервые за все годы исследования удалось найти артефакт такой сравнительно хорошей сохранности и в понятном историко-археологическом контексте, - говорится в сообщении Артезианской археологической экспедиции.

Презентация уникальной находки состоялась в Восточно-крымском историко-культурном музее-заповеднике. Фото: ВКИКМЗ

Судя по размерам головы, статуя была изваяна в человеческий рост из цельного массива белого мрамора с небольшими светло-серыми прожилками. Ее лицевая часть повреждена, нос и часть верхней губы отбиты еще в древности. При этом в верхней части головы сохранились следы неглубоких выемок для фиксации диадемы или венка.

- Осталось дело за малым: найти туловище статуи, понять, сидел ли Зевс-Фарнак, либо почести поклонников благосклонно принимал стоя… А там - найдем и все остальное. Огромные куски мрамора от больших плит прекрасной обработки продолжают идти по всему раскопу. Что же такое было разбито? Ждем новых надписей! - отмечают археологи.

Напомним, ранее участники археологической экспедиции обнаружили в Артезиане древнюю плиту с надписью в честь царя Фарнака. Ее продолжение надеются найти совсем скоро – это поможет расшифровать послание.

Ранее в Артезиане нашли древнюю надпись в честь царя Фарнака. Фото: Артезианская археологическая экспедиция.

Такие находки в городище Артезиан, по словам экспертов, свидетельствуют о высоком статусе поселения. Здесь размещались не только царская резиденция, но и важный культовый центр, возможно, связанный с почитанием обожествленного боспорского правителя.

Голова статуи царя Фарнака тем временем пополнит коллекцию Керченского лапидария. В Восточно-крымском историко-культурном музее-заповеднике не исключают, что откроют там специальный зал, посвященный артезианским древностям.

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