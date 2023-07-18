Львята, носухи и красные бараны: животные из новых регионов дали потомство в Крыму

Папу этого малыша прошлой осенью вывезли из-под обстрела в Каховке. Фото: пресс-служба "Тайгана"

Животные, которых удалось вывезти из-под обстрелов в Херсонской и Донецкой областях, продолжают обживаться под крымским солнцем и давать потомство. Вслед за майским бэби-бумом, когда наследники появились у знаменитого херсонского енота, ставшего мемом в соцсетях, и львицей из Мариуполя, которая родила абсолютно здоровых малышей, несмотря на перенесенный наркоз во время эвакуации, детенышей принесли носухи, красные бараны и львица из Донецка. Все животные осенью прошлого года были вывезены в белогорский парк «Тайган».

- Папа новорожденных маленьких носух приехал из Каховки, со станции юных натуралистов. Красные бараны и львица – из Донецкого зоопарка. Пару дней назад у них родились по двое малышей, - рассказал КП-Крым владелец «Тайгана» Олег Зубков.

Все малыши здоровы и прекрасно себя чувствуют. Фото: пресс-служба "Тайгана"

Все вывезенные ранее в Крым животные останутся на полуострове, заверил Олег Зубков. Пока о передаче их в зоопарки на новые территории речь не идет.

- У них осталось столько животных, сколько им нужно. Сколько они смогут содержать. Кроме того, не исключено, что мы еще будем вывозить оттуда животных. Все зависит от обстановки, - отметил владелец парка.

Львица из мариупольского зоопарка ранее родила в Крыму тройню. Фото: пресс-служба "Тайгана"

Напомним, всего из зоны соприкосновения Олегу Зубкову удалось вывезти около сотни разных зверей и птиц, в числе которых не только тигры, львы, еноты и муфлоны, но и крокодил с попугаями.

В семье знаменитого херсонского енота пополнение произошло еще в мае. Фото: пресс-служба "Тайгана"

В то же время из зоопарка Новой Каховки спасти животных не удалось. После прорыва дамбы Каховской ГЭС там удалось выжить только водоплавающим птицам.

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