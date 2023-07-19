В "Тайгане" пополнение в коллекции белых львов. Фото: пресс-служба парка.

Редкие белые львята появились на свет в крымском парке «Тайган», где собрана самая большая коллекция этих уникальных животных на всем постсоветском пространстве. Малышам всего несколько дней от роду, они находятся с мамой и набираются сил. Уже в августе, когда они немного подрастут, их смогут увидеть посетители парка.

- Кормит их мама, заботится папа.. У них мягкая шерстка, розовые лапки и только открываются глазки. Молока у мамы достаточно, поэтому у них тугие животики, - рассказал в свем Telegram-канале владелец парка Олег Зубков.

В дикой природе белые львы не живут. Необычный окрас не дает им возможности оставаться незамеченными. Редкий вид сохраняют в зоопарках, но не все из них могут позволить себе такую роскошь. Цена одной особи может доходить до нескольких десятков тысяч долларов.

В крымском парке самая большая коллекция белых львов на постсоветском пространстве. Фото: пресс-служба "Тайгана"

Всего одну пару белых львов удалось поймать в парке Крюгера в ЮАР в середине прошлого века. С тех пор в Африке началось их размножение для зоопарков мира. Первые три пары белых львов в «Тайгане» появились в 2008 году.

- В 2008 году я поехал в ЮАР, «заболел» белыми львами и заключил контракт на их приобретение. Они были очень дорогие и стоили десятки тысяч долларов. Когда мы распаковали ящики, пришли в ужас. Львы оказались не белыми, а серо-черными. Оказалось, что никто не проводил экзообработку. Тогда я пошутил, что одних блох мы привезли на две тысячи долларов, - рассказал владелец «Тайгана».

Родившиеся на днях малыши - девочки. Как рассказал КП-Крым Олег Зубков, они заменят в «Тайгане» двух львиц, подаренных зоопаркам Донецка и Бердянска, которые снова формируют свои коллекции.

При этом львят ждет и «звездная» карьера. Пушистые малыши станут «лицом» рекламной кампании одного из местных производителей.

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