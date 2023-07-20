Умирала на руках у матери: стали известны подробности гибели 14-летней школьницы после атаки дрона в Крыму

14-летняя Ира погибла, не дойдя несколько метров до дома. Фото: соцсеть

Еще одна трагедия в Крыму. 20 июля под утро беспилотник атаковал небольшой поселок Раздольное на северо-западе полуострова. На улице осколками смертельно ранило девочку. Ее семья собиралась ехать в отпуск на море, Ирина хотела попрощаться с подружками — романтично вместе встретить рассвет…

Школьницы договорились тайком от взрослых выбраться из дома, и перед восходом солнца быть в центре поселка. Когда начало светать, начали расходиться. От дома Иру отделяли несколько метров, окна выходят на ту самую площадь, куда прилетел вражеский дрон.

Мама девочки словно почуяла неладное, проснулась, кровать дочери пустая, вместо нее плюшевая акула под одеялом. Начала звонить, выглядывая в окно. И только успела сказать: «Бегом домой!». В это время раздался взрыв.

- Очень жутко. Знаю, что Ира не успела перейти через площадь, осколки попали прямо в голову… И смерть дочки из окна видела ее мама. Я сама в тот момент была уже далеко, - рассказывает знакомая Иры.

Девочка хорошо училась, у нее было много друзей. Фото: соцсеть.

Родители тут же выбежали на улицу. Дочка была вся в крови, но еще жива. Она умерла на руках у мамы.

…Ирина училась в восьмом классе, ее ценили за доброту и отзывчивость. Сейчас на страничке девочки в социальной сети десятки сообщений с соболезнованиями.

По информации КП-Крым, сейчас родители Ирины находятся в Симферополе, ждут окончания судмедэкспертизы. Семья не так давно переехала в Крым, отец девочки — военнослужащий. У них остался еще младший сын.

Взрывной волной в магазине выбило стекла. Фото: Елена КОСТРЫКИНА

ОФИЦИАЛЬНО

В Раздольном ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. В поселке повреждены несколько гражданских объектов, среди которых магазин, здание суда и центра детского творчества. В жилых домах выбиты окна.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье окажут всю необходимую поддержку.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким...

Обломки беспилотника в Раздольном Фото: Елена КОСТРЫКИНА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всего несколько дней назад, 17 июля, во время теракта на Крымском мосту пострадала 14-летняя школьница из Белгородской области. Вместе с родителями она ехала на отдых в Крым. 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей погибли на месте. Девочка выжила чудом – от удара влетела головой в лобовое стекло, в котором застряла. В тот же день ее на вертолете доставили в больницу Краснодара в состоянии средней тяжести. В ближайшее время ее перевезут из краснодарской больницы в Москву, где окажут помощь в ведущем детском федеральном учреждении. Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сейчас девочка находится в стабильном состоянии.

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