«Привык к жаре»: Сергей Жигунов рассказал о съемках в Крыму, непростом кастинге и домашней тушенке

Сергей Жигунов проводит в Крыму треть времени. Фото: Zhigunovochka

«Три друга, клад и матрос Кошка» - приключенческий фильм для подростков, который снимает в Крыму Сергей Жигунов - может стать рекордсменом по количеству крымских детей-актеров, занятых в съемках. О непростом кастинге известный актер рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке». Кстати, продюсерский центр Сергея Жигунова этим летом единственный, кто снимает кино в Крыму. Коллеги по цеху, два года работавшие в Феодосии над созданием сериала «БиМ», съемки третьей части перенесли в Новороссийск.

- Сергей Викторович, вы отмечали, что в съемках фильма «Три друга, клад и матрос Кошка» участвуют и крымские дети. Можете рассказать, что это за ребята, трудный ли был кастинг?

Да, действительно, в съемках участвует 56 крымских актеров, не считая актеров массовых сцен. Из них 14 детей.

Всего кастинг шел четыре месяца. Детей искали и в Москве, в Петербурге, в Краснодаре, в Ростове и, конечно, в Крыму. На проекте было занято пять кастинг-директоров. Юных артистов искали в школах, театральных студиях. Конкурс был огромный - более пятисот детей.

Через детский кастинг именно в Крыму прошли более 150 детей. Уверен, что мы отобрали лучших. Все пробы я отсматривал лично. Рассказывать про каждого из юных актеров могу очень долго, поэтому, пожалуй, отмечу двоих.

Ева Плакун - севастопольская скрипачка, победительница международного конкурса «Щелкунчик», очень талантливая девочка. По сценарию, одна из героинь играет на скрипке, мы рады, что нашли именно Еву, она прекрасно справляется с ролью.

Еще один актер - Сергей Сергеич, я был знаком с ним до съемок. Мальчик из Марьинки, моя жена как-то рассказала о нем, она его немного опекает. Раньше Сергей Сергеич занимался в театральной студии и мечтал сниматься в кино.

Рад, что помог ему осуществить эту мечту. У нас в фильме несколько временных промежутков. В нашем времени его героя играет Сергей Петрович Никоненко, а маленький Никоненко (в 1943 году) - это как раз наш Сергей Сергеич.

Съемки детского фильма продлятся до сентября. Фото: Zhigunovochka

- Как долго будут проходить съемки в Крыму?

Мы снимаем с июня, последний съемочный день в сентябре.

- Крым давно стал Меккой для кинодеятелей. А много ли съемок проходит в этом году?

Насколько я знаю, и местные власти это подтверждают, мы - единственная съемочная группа, которая сейчас находится в Крыму.

- Как справляетесь с крымской жарой? Какие любимые места для отдыха?

Я родился и вырос в Ростове, поэтому привык к жаре, довольно комфортно ее переношу. По поводу отдыха - так получается, что почти все мои поездки в Крым сопряжены с работой. В полноценном отпуске, как у всех нормальных людей, я не ни разу в жизни не был. Но у меня бывают выходные. Если выходной выпадает в Крыму, предпочитаю проводить его дома, буду возиться в саду или поеду в какое-нибудь красивое место - например, в Алуштинский заповедник.

- Есть ли у вас романтичные истории, связанные с Крымом?

Сам Крым, его природа, конечно, располагает к романтике. Вот на днях, прямо на съемочной площадке наш художник по реквизиту Юра Исков сделал предложение своей девушке Светлане. Во время одной из сцен вышел вместо меня из блиндажа, встал на одно колено и сделал предложение. А потом уже вышел я с цветами.

Сергей Жигунов в новом фильме играет известного военного инженера Эдуарда Тотлебена. Фото: Zhigunovochka

- Какие блюда предпочитаете в Крыму? Что обязательно должно быть на вашем столе?

Предпочитаю домашнюю кухню. В Крыму готовим только из местных продуктов, они отличного качества. В-основном, на столе у нас мясо и овощи, много зелени. Делаем с женой разные заготовки. Большую часть дарим друзьям. Особой популярностью у них пользуются домашняя тушенка, ферментированные оливки, соус ткемали и инжирное варенье с лимоном и коньяком.

- Насколько просто к вам можно подойти на улице, чтобы сфотографироваться и попросить автограф?

Довольно просто.

- Как часто вы бываете в Крыму?

Наверное, треть времени я провожу в Крыму. Рад, что получается заводить сюда большие проекты, в которых участвуют и крымчане. Это и бюджеты, которые остаются на территории, и рабочие места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поиски клада и встреча с привидениями: Сергей Жигунов снимает в Крыму подростковый сериал

Сергей Жигунов снимает в Крыму сериал для подростков (подробнее)

«Крымские детишки тоже стали артистами»: Сергей Жигунов рассказал о съемках нового фильма

Сергей Жигунов раскрыл подробности нового фильма, съемки которого пройдут в Крыму (подробнее)