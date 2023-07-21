В Симферополе загорелись несколько магазинов и аптека общей площадью 400 квадратных метров

Возгорание произошло по улице Балаклавской. Фото: ГУ МЧС по РК

Пожар по улице Балаклавской в Симферополе. Около 18 часов здесь загорелся ряд торговых точек, среди которых пивной магазин и аптека.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по РК, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

В 18-35 пожар был локализован. Фото: ГУ МЧС по РК

- В 18-35 пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет,- сообщили в МЧС.

На видео, которое очевидцы активно публикуют в социальных сетях, слышны хлопки. Однако в МЧС заверили, что газовых баллонов в помещениях торговых объектов не было. Вероятно, это лопалась готовая продукция в пластиковой таре.

Продолжется разбор конструкций. Фото: ГУ МЧС по РК

- В настоящее время продолжается работа по разбору и проверке конструкции,- сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

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