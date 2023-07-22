Вражеские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма

Глава Крыма призвал жителей полуострова не впадать в панику Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

- Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым, - отметил он.

По словам Аксенова, сейчас на месте находятся сотрудники МЧС, чтобы ликвидировать возможные последствия. Также проводят работы профильные службы.

Глава Крыма призвал жителей полуострова не впадать в панику и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Всем находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие.