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Происшествия22 июля 2023 8:21

Вражеские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма

Аксенов: украинские военные попытались беспилотниками атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Глава Крыма призвал жителей полуострова не впадать в панику

Глава Крыма призвал жителей полуострова не впадать в панику

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

- Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым, - отметил он.

По словам Аксенова, сейчас на месте находятся сотрудники МЧС, чтобы ликвидировать возможные последствия. Также проводят работы профильные службы.

Глава Крыма призвал жителей полуострова не впадать в панику и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Всем находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие.

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