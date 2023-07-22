Жителей размещают в ПВР
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Утром в северном районе Крыма произошла атака украинских беспилотников. В этот раз это случилось в Красногвардейском районе, из-за чего началась детонация на складе боеприпасов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать.
- В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП, - отметил Аксенов.
После ЧП власти республики решили временно приостановить движение поездов на участке железной дороги между станциями Ефремовская и Пролетная. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров организована по мультимодальной схеме поезд-автобус-поезд.
Также министр транспорта Крыма опроверг информацию о перекрытии автодороги Симферополь - Джанкой.
Сейчас на месте работают профильные службы и сотрудники МЧС, которые устраняют последствия пожара. Атаку беспилотных летательных аппаратов в Красногвардейском районе Крыма расследуют в Следственном комитете России.